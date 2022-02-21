إقبال على فاكهة النبق العماني في السويس.. «الطبق بـ20 جنيه ومن غير بذر»

النبق العُماني نوع من أنواع الفاكهة، غير معروفة لمعظم المواطنين، تتجلى فيها قدرة الخالق سبحانه وتعالى لاختلافها في المواصفات عن النبق البلدي الذى يسمى «نبات السدر»، الذي أكد علماء التفسير ورودها في القرآن الكريم.

النبق العماني.. بدون بذر

يقول «محمود الخضري»، بائع فاكهة، إنّ النبق العماني نوع من أنواع النبق غير معروف لدى العامة، يتم استيراده من الخارج على شكل فاكهة أو بذور تتم زراعتها في عدد من قرى السويس، موضحا أنه لونه أخضر ومتعدد الأحجام ويبدأ من حجم الزيتونة ويصل لحجم الليمونة الكبيرة، لافتاً إلى أنّ هذا النوع يحتوي على بذور أشبه بنواة البلح، لكنه مختلف في الطعم.

وأضاف أنّ هناك نبق عماني أحمر اللون أو مختلط بين الأخضر والأحمر، ويغلب عليه اللون الأحمر الداكن، وdتميز بطعمه الحلو ، بالإضافة إلى أن سعره ليس مرتفعاً فلا يتعدى سعر الكيلو 20 جنيهًا سواء للأخضر أو الأحمر وهو متوفر وفي متناول جميع المواطنين.

قيمة السدر ووروده في القرآن الكريم

تشمل كتب التفسير وأحاديث العلماء أن السدر المذكور في القرآن الكريم، نحو 4 مرات، وهو نبات النبق ويذهب العلماء إلى أنّ شجرة النبق شجرة عظيمة وأنّ سيدنا آدم عليه السلام كان أول طعامه منها، فضلاً عن أن النبق له فوائد صحية عديدة إلى جانب أنها شجرة مباركة، لافتين إلى أن العديد من المواطنين يحرصون على شرائه في موسم ظهوره نظرا لفوائده.