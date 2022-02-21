استئناف حركة الصيد بالبرلس بعد تحسن الأحوال الجوية في كفر الشيخ

أعلن مصدر بغرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن استئناف حركة الصيد عقب توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ عددا من مراكب الصيد خرجت في رحلات عقب تزودها بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء البرلس البحري الواقع على الطريق الدولي الساحلي، مضيفا أّن العشرات من الصيادين خرجوا للبحث عن رزقهم سواء في بحيرة البرلس أو البوغاز فضلا عن تصاريح الصيد للراغبين في الخروج لرحلات صيد محلية والتي تستغرق أياما في عرض البحر.

وفي سياق متصل، شهد طقس كفر الشيخ اليوم، تحسنا ملحوظا بعد هطول أمطار على معظم مناطق المحافظة أول أمس، وأعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، عن استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لمتابعة الطقس أولا بأول ورفع أثار مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وأمام المجمعات الحكومية والمدارس.

تعليمات لرؤساء المدن بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار

كما أرسل المحافظ تعليمات لكافة رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار مع سرعة حل المشاكل التي تواجه المواطنين وخاصة تعطل المرافق نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع ضرورة نشر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عبر الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ليتخذ المواطنون التدابير اللازمة.

ونبّه محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة في الشوارع فضلا عن التواجد والمتابعة أولا بأول، مع منع إجازات المسؤولين بالمحليات خلال هذه الفترة.