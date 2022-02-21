تعيين 742 شابا وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في قنا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 742 شاباً من مختلف المؤهلات منهم شاباً «قادر باختلاف» وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 «قادرون باختلاف»، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلًا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنَّ المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالي 476 ألفاً و551 جنيه لـ 5178 عاملاً من المسجلين منها 395 ألفاً و560 جنيهاً لـ4621 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 80 ألفاً و991 جنيه للرعاية الصحية لـ557 عاملا من المسجلين بالمديرية.

تحرير 32 محضراً عمالياً

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضي، أشار فيه إلى أنَّه جرى التفتيش العمالي على 539 منشأة، وشن 3 حملات تفتيش شاملة، إذ أسفر ذلك عن تحرير 32 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، وتنظيم 3 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن تلقي 7 شكاوى عمالية، وتمّ تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية تفتيشًا على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.