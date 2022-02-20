وزير الكهرباء الأرني يشيد بدعم الحكومة المصرية لدولته في جميع المجالات

علي هامش انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة لتدعيم أواصر التعاون، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور صالح الخرابشي وزير الطاقة الأردني والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الاردنية المتميزة، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية للأردن فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) ويتم حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية ، وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجارى حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة في أفريقيا،

كما أكد على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

مشيراً إلى الربط القائم مع السودان وزيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان

وجدير بالّذكر انه سيتم اليوم توقيع اتفاقية اطارية سيتم ادراجها ضمن محضر اللجنة العليا المصرية الاردنية تتضمن اهمية السير في مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي المصري الاردني.

واشاد الدكتور صالح الخرابشي وزير الطاقة الاردني بعمق العلاقات المصرية الاردنية واعرب عن رغبة بلاده فى استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها .

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