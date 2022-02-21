«الصحة» تطلق 44 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 44 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم الأحد 20 وحتى يوم الإثنين 28 من شهر فبراير الحالي بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قوافل طبية

وأشار إلى أنّ القوافل تضم التخصصات الطبية كافة، من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنّه جرى إطلاق أولى القوافل اليوم وأمس بمناطق نجع السباعى مركز قوص محافظة قنا، وأبيس 10 مركز وسط محافظة الإسكندرية، وسنجاري مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أنّ عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

قوافل في البحيرة ومطروح

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية يومي 21 و22 فبراير بمناطق طهنا الجبل محافظة المنيا، والأمراء مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والحمانية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومركز طبي العوضي حي البساتين محافظة القاهرة، والعلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية، وابو غليلة مركز براني محافظة مطروح، والوحدة الصحية بام الحويطات – النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب المحسمة المحطة مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية.

ولفت إلى أنّه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق الحضرة القبلية مركز وسط محافظة الإسكندرية، وجزيرة بهيج مركز أبنوب محافظة أسيوط، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 22 و 23 فبراير.

قوافل في سوهاج والقاهرة والغربية

وأوضح أنّه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية مجانية يومي 23 و24 فبراير في مناطق الكولا مركز أخميم محافظة سوهاج، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وكفر دمنهور القديم مركز زفتى محافظة الغربية، ونزلة عبيد محافظة المنيا، وفزارة مركز المحمودية محافظة البحيرة، والسلام مركز الزرقا محافظة دمياط، والدهسة مركز فرشوط محافظة قنا، والغوالية مركز ادفو غرب محافظة أسوان، والزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وساقية المنقدى مركز أشمون محافظة المنوفية، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وشماس مركز برانى محافظة مطروح، ومركز شباب شندورة مركز حى الجناين محافظة السويس.

قوافل في الشرقية والوادي الجديد

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنّه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 24 و25 من شهر فبراير في منطقتى تانيس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، والثورة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق موسى العربى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ووردان حي منشاة القناطر محافظة الجيزة، وكفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

قوافل في الأقصر

وذكرت الصادق، أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 26 و27 فبراير بمناطق نجع غنيم مركز بندر الاقصر محافظة الأقصر، وعرب العييايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والأطاولة مركز الفتح محافظة أسيوط، والراهب مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وأبوعيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والشيخ مكرم محافظة سوهاج، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وعبد ربه مركز أطسا محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و 28 فبراير بمنطقتى امبركامب مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية.