11 قافلة طبية تواصل عملها اليوم ضمن «حياة كريمة».. الكشف والعلاج مجانا

تستمر وزار الصحة والسكان المصرية، في إطلاق قوافلها الطبية المجانية، ضمن مبادرة حياة كريمة، لخدمة أهالي المناطق النائية والمحرمة من الخدمات، إذ تهدف المبادرة لتوفير المشروعات القومية لدعم القرى والكفور والنجوع بمختلف المشروعات الخدمية، رفع كفاءة الريف، وتحقيق الأهداف التنموية به، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً في المحافظات، التي من شأنها ضمان حياة كريمة، وتوفير ظروف معيشية مناسبة تتلاءم مع تنمية الناس.

خريطة انتشار قوافل حياة كريمة الطبية

وبحسب وزارة الصحة والسكان، تواصل القوافل عملها لليوم الثاني على التوالي، إذ باشرت الحملة أعلمها أمس الأربعاء، على أن تستمر اليوم الخميس في الجبيرات مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ديبونو مركز أدكو محافظة البحيرة، الروضة مركز السنطة محافظة الغربية، مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، السوالم مركز كفر سعد محافظة دمياط، الزيات محافظة مطروح، كوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا، المركز الحضري مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، كوم أدريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، المواساة مركز أدفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وتوجه الصحة المصرية تلك القوافل إلى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا، في 12 تخصص للكشف والعلاج المجاني، بالقرى المدرجة ضمن «حياة كريمة»، تنوعت بين نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة القطاع الطبي.

الصحة: 52 قافلة طبية مجانية حتى 20 فبراير

ويذكر أن الصحة المصرية، أعلنت خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية المقرر توجيهها إلى القرى المدرجة ضمن حياة كريمة، بواقع 52 قافلة، بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من 10 حتى 20 فبراير الجاري.