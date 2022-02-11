«الصحة» تطلق 52 قافلة طبية مجانية للقرى الأكثر احتياجاً في المناطق النائية بالمحافظات خلال 10 أيام

جاء مشروع «حياة كريمة»، لرفع كفاءة الريف، وتحقيق الأهداف التنموية به، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً فى المحافظات، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة، وتوفير ظروف معيشية مناسبة تتلاءم مع تنمية الناس، وتوفير فرص عمل لهم.

إنشاء مجمع خدمات وكباري ومراكز شباب ونقاط إسعاف ومركز طبي في قرية الأبطال بالإسماعيلية

وتعمل المبادرة الرئاسية على مدار الساعة فى المشروعات القومية لدعم القرى والكفور والنجوع بمختلف المشروعات الخدمية، ففى الإسماعيلية، وبالتحديد بقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق، تم الانتهاء من إنشاء بعض الكبارى بنسب تنفيذ متفاوتة، منها كوبرى الأبطال (الهدى الشمالى) بنسبة 89% والأبطال (الهدى الجنوبى) بنسبة 77.5%

وأشارت المؤسسة إلى بعض الإنشاءات والتشطيبات الجارى العمل عليها فى مجمع الخدمات الحكومية، والتى تم الانتهاء منها بإجمالى نسبة تنفيذ 98%، ومنها إنشاء نقطة إسعاف جديدة، بنسبة تنفيذ تصل إلى 97% ومركز طبى الأبطال بنسبة تنفيذ 95% ورفع كفاءة نقطة الإسعاف بالقرية وإنشاء مجمع للخدمات الطبية بنسبة 85.5%.

وحول تنفيذ مراكز الشباب بقرية الأبطال، جاء تنفيذ مركز شباب قرية الأبطال بنسبة 99%، والأبطال (العبور) بنسبة 41% ومركز تنمية الأسرة والطفولة 20%.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 52 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع المحافظات خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر فبراير الجارى، ضمن المبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات، مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل أمس الأول وأمس بمنطقتى الشيخ بشير بمركز الحسينية بالشرقية، والكفاح بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، وعمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين، كما تم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومى أمس الجمعة واليوم السبت، بمناطق صهرجت الصغرى بمركز أجا بالدقهلية، وبرنشت حى شمال العياط بالجيزة، ومنشأة نظيف بمركز سمنود بالغربية، وتفتيش السرو بمركز فارسكور بدمياط، والوحدة الصحية بحلايب بالبحر الأحمر، وواديى بئر زغير ومجيرح 2 بمركز نويبع بجنوب سيناء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق المحاميد بمركز أرمنت بالأقصر، والزومرانية بمركز كفر شكر بالقليوبية، ونجوع الصوامعة بمركز طهطا بسوهاج، واللواء صبيح - على بن أبى طالب بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، وأبوطالب بمركز طامية بالفيوم، والحلافى بمركز سيدى غازى بكفر الشيخ، ومير بمركز القوصية بأسيوط، يومى 12 و13 فبراير.

ونوه «عبدالغفار» بأنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومى 13 و14 فبراير فى مناطق بنبان النموذجية بمركز دراو بأسوان، وحدربة - أبورماد بمركز حلايب بالبحر الأحمر، وبهيج بمركز برج العرب بالإسكندرية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى بمناطق وحدة الشهيد خيرى الصحية بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، ومحلة الأمير بمركز رشيد بالبحيرة، وشم القبلية بمركز مغاغة بالمنيا، ومركز طبى الركن بحلوان بمركز المعصرة بالقاهرة، وكوم بنى مراس بمركز المنصورة بالدقهلية، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر نفسه. من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 15 و16 من شهر فبراير فى مناطق الشيخ الشاذلى - أبوغصون بمركز مرسى علم بالبحر الأحمر، وطنان بمركز قليوب بالقليوبية، والمركزية بمركز برج العرب بالإسكندرية، وأم القصور بمركز منفلوط بأسيوط، والقبابات حى أطفيح بالجيزة.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق الجبيرات بمركز طهطا بسوهاج، وديبونو بمركز إدكو بالبحيرة، والروضة بمركز السنطة بالغربية، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم بالقاهرة، والسوالم بمركز كفر سعد بدمياط، والزيات بمطروح، وكوم المؤمنين بمركز قفط بقنا، والمركز الحضرى بمركز أبوزنيمة بجنوب سيناء، وكوم أدريجة بمركز الواسطى ببنى سويف، والمواساة بمركز إدفو غرب بأسوان، وزاوية رزين بمركز منوف بالمنوفية، وذلك خلال يومى 16 و17 من شهر فبراير.

وذكرت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 17 و18 فبراير بمنطقتى وحدة طب الأسرة بمرسى علم بالبحر الأحمر، وأبوعمران بمركز كفر صقر بالشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى فى مناطق كفر العرب بمركز فارسكور بدمياط، ووادى مكتب - وادى الندية بمركز أبورديس بجنوب سيناء، والمناجم حى الواحات البحرية بالجيزة، وشبشير الحصة بمركز طنطا ثانٍ بالغربية، وذلك يومى 18 و19 فبراير.

واختتمت «الصادق» بأنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 19 و20 فبراير بمناطق جهينة الجنوبية بمركز جهينة بسوهاج، وشالما البلد بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وكحك قبلى بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وبنى خليفة بمركز ناصر ببنى سويف، وكوم المنصورة بمركز أبنوب بأسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين بمركز القصير بالبحر الأحمر، والمنيرة بمركز القناطر بالقليوبية.

القوافل تشمل جميع الأقسام الطبية.. وإطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

من جهة أخرى، قال «عبدالغفار» إنه تم إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار «حياة كريمة»، موضحاً أن الجانب الصحى فى المبادرة يشمل صحة الأسرة والطفل وتنمية الأسرة، وأن جزءاً كبيراً من صحة الأسرة، هو قدرة ووعى المرأة فى اختيار متى تقرر الإنجاب وعدد الأطفال والفترة الزمنية بين كل حمل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جزءاً كبيراً من المبادرة والقافلة التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان على مرحلتين، الأولى من 13 حتى 24 فبراير فى الجيزة والفيوم والإسكندرية وبنى سويف والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وأسوان والوادى الجديد وجنوب سيناء، والمرحلة الثانية يوم 27 فبراير حتى 10 مارس، وكل ذلك يستهدف التوعية والشرح ثم تقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان والكشف الطبى من خلال أخصائى أمراض النساء والتوليد مع وجود فرق توعوية مدربة.