شكري: زيارة «كيري» تؤكد التقارب بين مصر والولايات المتحدة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ إلى مصر تعكس العلاقة الممتدة والمستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتقارب الذي تشده وجهات نظر البلدين في مجالات عدة والحوار المستمر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متطلعا لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بالمئوية الأمريكية خلال العام الجاري.

دعم قضايا المناخ

وأضاف «شكري» في مؤتمر صحفي، اليوم، بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، إنه يقدر الدور الذي يؤديه جون كيري في دعم قضايا المناخ على المستوي الدولي، من خلال التناول المتوازن الذي يلبي مصالح كل الأطراف المتعلقة بالمناخ، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

التحول لمركز طاقة الهيدروجين الأخضر

وشهد اللقاء تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ والتي جرى الاتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، كما تضمن مناقشة أولويات الرئاسة المصرية للدورة القادمة وأهداف لمؤتمر الأطراف COP 27، وتناول مجالات العمل المشترك في الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء الامكانيات الواعدة التي تملكها مصر وتمكنها من التحول لمركز طاقة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمية وطاقة الرياح، بالإضافة للفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية في قناة السويس.