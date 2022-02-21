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مصطفى محمد يبحث عن مهرب بعيدا عن جالاتا سراي

كتب:

ندى قطب
10:06 ص | الإثنين 21 فبراير 2022
مصطفى محمد

مصطفى محمد

يعيش مصطفى محمد، حالة من القلق داخل نادي جالاتا سراي، بسبب الأداء المخيب الذي يقدمه الفريق التركي، تحت قيادة دومينيك تورنت، وغيابه عن الصفوف الأولى في جدول ترتيب المسابقة المحلية، بعدما كان على بعد خطوات من التتويج باللقب المحلي، النسخة الماضية، قبل أن يخطف بشكتاش المركز الأول ويحصد اللقب على حساب رفاق المهاجم الشاب، رغم تسجيل النقاط ذاتها، لكن فارق النقاط حسم اللقب لصالح النسور السوداء.

ويبحث مصطفى محمد عن مخرج من أزمته داخل جالاتا سراي، خاصة أنّ الفريق التركي على بعد خطوات من الوجود في المراكز المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، الأمر الذي أصاب المهاجم الشاب بالإحباط، لرغبته في تحقيق العديد من الإنجازات في بداية مشواره الاحترافي، لكن الأداء الذي يقدمه ناديه يحول دون ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة «star» التركية.

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