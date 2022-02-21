محافظ سوهاج: أنهينا 60% بمشروع إنشاء 20 عمارة سكنية في «حي غرب»

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي «أرض المحلج وأرض الشونة» بنطاق حي غرب مدينة سوهاج، والذي يشمل إنشاء 20 عمارة سكنية، منها 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة، بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، وبواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثماري.

جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحرصها على الانتهاء من المشروع

وثمن محافظ سوهاج جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحرصها على الانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرا إلى أهمية المشروع كسابقة أولى للمحافظة في إقامة مشروع إسكاني ذو موقع متميز داخل العاصمة.

نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60%

وأوضح محافظ سوهاج أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60% حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية، وجاري العمل في التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل، والمساحات الخضراء، وأماكن انتظار السيارات.

رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية سفلاق في ساقلتة

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية مدينة ساقلتة، برفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لقرية سفلاق، حيث شملت الأعمال تجميل ودهان واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، وإضاءة وأعمال الكهرباء، وأعمال مياه.