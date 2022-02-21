تردد قناة بطوط الجديدة.. محتوي ترفيهي متميز للأطفال

تصدرت البحث عن تردد قناة بطوط كيدز الجديدة، قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك جوجل، وذلك من جانب عدد كبير من الآباء والأمهات، من أجل تحديث التردد الجديد للقناة التى تقدم محتوى متميز للأطفال.

أهمية قناة بطوط الجديدة

وتقدم قناة بطوط كيذر، برامج ترفيهية خفيفة للأطفال، من خلال تردد قناة بطوط الجديد، وتتضمن التعريف بكثير من السلوكيات الايجابية المفيدة فى تربية الأطفال، وكيفية تعاملهم مع أسرتهم وأشقائهم، وزملائهم فى المدرسة، وأصدقائهم فى النادي.

وتحث قناة بطوط كيدز، الأطفال على تنظيم الوقت، بين المذكرة واللعب ومشاهدة التليفزيون، إضافة للاهتمام بممارسة الرياضة، للمحافظة على صحتهم وضرورة تناول الأغذية الصحية المفيدة لبناء الجسم، وتعريفهم بالأطعمة التى تساعدهم على التركيز فى المذكرة وممارسة الأنشطة المحببة لهم دون أى شعور بالتعب أو الملل.

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع «الوطن» تردد قناة بطوط الجديد 2022، وذلك يأتى ضمن الخدمات الإخبارية المقدمة للقراء والمتابعين.

تردد قناة بطوط كيدز الجديدة

- القناة تبث من خلال القمر الصناعي المصري «نايل سات».

- تردد 11594 أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما تحرص البرامج الترفيهية بقناة بطوط الجديدة، على تقديم محتوي برمجي مملوء بالحركة والألوان، مما يمثل عامل جذب كبير للآطفال، ويساعدهم على مواصلة المشاهدة والأستمتاع بالمحتوي المقدم، بشكل جذاب، كما تساعد برامج الأطفال بالقناة على تنمية مهارتهم، وإكسابهم العديد من المهارات الجديدة.

كما يضم أيضا القمر الصناعي المصري «نايل سات»، العديد من قنوات الأطفال المختلفة، مثل.

تردد قناة ميكي على نايل سات

- تردد 11528 افقي.

- معدل ترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيدز

- تردد 11296

- معدل ترميز 27500

- الاستقطاب أفقي