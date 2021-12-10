تردد قناة بطوط كيدز الجديدة.. سلي طفلك بالأفلام الكارتونية المفضلة

يبحث كثير من محبي مشاهدة قنوات الأطفال عن تردد قناة بطوط الجديدة، حتى يستطيعوا مشاهدة أفلام الكارتون التي يتم إذاعتها عبر القناة، كما أن الآباء يحرصون بشكل دائم على مشاهدة الأطفال لتلك القنوات، حتى تساعدهم على تنمية إدراكهم، وتتجه العديد من القنوات لتحديث الترددات وبرامجها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تردد قناة بطوط كيدز الجديدة في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة بطوط كيدز الجديدة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11594.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وهناك الكثير من القنوات التي تبث الأفلام والمسلسلات والبرامج الكرتونية للأطفال، والتي يمكن تحميلها للأطفال على الرسيفر الخاص بتلفزيون المنزل حتي يستطيعون مشاهدتها، وجاءت ترددات قنوات الأطفال كالتالي:

تردد قناة ميكي الجديدة 2021

تقوم قناة ميكي ببث العديد من الأفلام الكارتونية المختلفة، وجاءت ترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11528.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي

تردد قناة سمسم 2021

كما تبث قناة سمسم عدد من الأفلام الكارتونية التي يبحث عنها الأطفال ويفضون مشاهدتها، وجاء التردد كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سبونج بوب 2021

وتعد قناة سبونج بوب من أكثر القنوات التي يبحث عنها الأطفال، وجاء ترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12500.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة هدهد 2021

وجاء تردد قناة هدهد والتي تبث الأفلام الكارتونية، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11641.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.