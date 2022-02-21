بدء تشغيل البوابات الإلكترونية بمنطقة آثار معابد أبو سمبل.. تنتظركم متعة استثنائية

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبوسمبل، بالإضافة إلى إطلاق موقع حجز تذاكر المعابد عبر شبكة الإنترنت من هنا، لتسهيل زيارة المصريين والسائحين، خاصة مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس.

بوابات معابد أبو سمبل ضمن المنظومة الإلكترونية

أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن تركيب منظومة البوابات الإلكترونية بمنطقة معابد أبو سمبل، يأتي استكمالا لمشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية، التي تطبقها الوزارة، لاستهداف 32 موقعا أثريا في مختلف أنحاء الجمهورية، كمرحلة أولى، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

تنظيم مشاهدة تعامد الشمس

عن إتاحة شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت، أضاف شريف، أن تلك الخطوة تساهم بشكل كبير في التيسير على زائري المعابد، خاصة في ظل التوقعات بتدفق عدد كبير من الزائرين المصريين والسائحين، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس غدا، الأمر الذي من شأنه يعمل على تنظيم وتسهيل حركة الزيارة، وتفادي أي ازدحام قد يحدث أمام منفذ بيع التذاكر، بما يحول دون الاستمتاع بهذه الظاهرة الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، وفرت خاصية شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت، لكلا من المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإتاحة هذه الخاصية لجميع المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتم تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بكل من المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف الغردقة، ومتحف شرم الشيخ.