انتهاء تنفيذ شبكة طرق «شرق مطروح» بتكلفة 82 مليون جنيه

أعلن اللواء آمون مرتضي أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن الجهاز المركزي للتعمير انتهى من تنفيذ مشروع إنشاء 31 طريقا من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي، بطول 81 كيلومترا، يخدم المناطق الشرقية بمطروح، بمد شبكة طرق للمناطق المحرومة وربطها بالطرق الفرعية في النجوع والتجمعات السكنية بالقرى الأم، لسهولة تحرك سكان المناطق المختلفة والتنقل بينها.

82 مليون جنيه لمشروع طرق مطروح

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم الاثنين، لـ«الوطن» إن تكلفة مشروع شبكة الطرق شرق مطروح بلغ 82 مليون جنيه، منها بمنطقة العلمين، وصلة طريق بين التجمعات السكنية بطول 4.14 كيلومتر بتكلفة 4 ملايين جنيه، وفي الضبعة 12 وصلة بين النجوع بطول 27.16 كيلومتر، وبتكلفة 30 مليون جنيه، وفي بعض المناطق التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح 18 وصلة بطول 50.17 كيلومتر وبتكلفة 48 مليون جنيه.

طريق مدرسة أولاد ميار بمطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن من أبرز مشروعات طرق مطروح الذي جرى تنفيذها، طريق مدرسة «أولاد ميار- القصابة مرقيق»، لخدمة أبنائنا فى التعليم بطول 4.2 كيلومتر، وبتكلفة استثمارية 4.5 مليون جنيه، وهذا الطريق يخدم تجمعات سكنية العراوة والمغاورة وأولاد ميار حتى مدرسة أولاد ميار الابتدائية بمنطقة شرق مطروح، بعد نجاحنا في الوصول إليها توافق الأهل على مسار الطريق بين أراضي المنطقة السكنية.

جهود مشروع طرق مطروح

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن الجهود في مشروع شبكة الطرق استمر عدة أشهر لرجال من ذهب تحملوا الصعاب خلال أعمال التنفيذ لصالح بلدهم، من العاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمنطقة شرق مطروح، ومن بينهم المهندس سامي الأنصاري وعلي عيسى، والفني عبد النبي الخولي، ومن إدارة الجودة المهندس عبد السلام حجي، ومن المكتب الفني المهندسة هيلانة صبحي، مشيرا إلى أنه جاري العمل في عدة مشروعات أخرى في طريق «سيوة - مطروح»، وشبكة طرق في منطقة غرب مطروح، لخدمة أهل مطروح في مختلف أنحاء المحافظة.