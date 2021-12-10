توسعات جديدة في شبكة طرق مرسى مطروح بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. «صور»

أعلن اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، الانتهاء من إنشاء طريق «لواج» غرب مدينة مرسى مطروح تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بطول 2.2 كم، والذى يخدم ربط التجمع السكني «لواج القناشات» بمنطقة «أبو لهو» ليربطه مع المناطق المجاورة.

رصف طريق لواج بمطروح بتكلفة 2.6 مليون جنيه

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن إنشاء طريق «لواج»غرب مطروح بتكلفة استثمارية 2.6 مليون جنيه، تحت إشراف طاقم من الجهاز برئاسة المهندس علاء الجندى مدير التنفيذ، والمهندس تنفيذى خالد عاشور، والمهندس عبد السلام حجى مراقب الجودة، والمهندسة هدير رجب من المكتب الفنى.

ربط قرى ونجوع مطروح بشبكة طرق

وتابع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، قائلا «وضعنا خطة بجهاز تعمير الساحل الشمالي، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، لإنشاء شبكة طرق في قرى ونجوع مطروح لربطها مع الطرق الرئيسية في المدن، بالإضافة إلى توصيلها بالطرق السريعة والدولية كطريق «مطروح - السلوم»، والذى يربط بين مصر وليبيا، وطريق «مطروح - الإسكندرية»، الساحلى الدولى، ما يساهم في تنمية محافظة مطروح، ويسهل حياة توطين البدو واستقرارهم على مستوى المحافظة».

مشروعات طرق بـ3 مناطق في مطروح

ولفت «أبوعمر» إلى العمل في عدة مناطق بمشروعات الطرق الأول غرب مدينة مرسى مطروح وحتى سيدي براني والسلوم، والثاني شرق مرسى مطروح حتى مدينة الضبعة والنجوع والتجمعات السكنية التابعة لها، والثالث جنوبا في طريق سيوة، وداخل المدينة بالمدخل الرئيسي لها والقرى والأحياء التابعة لها، لربطها بالمدينة، وينعكس ذلك على زيادة رقعة الأراضى الزراعية بهذه المناطق، وتطويرها.