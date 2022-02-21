تنفيذ 51238 حكما قضائيا وضبط 16767 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كثّفت وزارة الداخلية، الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 58 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما، وتنفيذ 51238 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمّت 7 متهمين بارتكاب 19 حادثا متنوعا.

ضبط 109 قضايا مخدرات

وأسفرت الحملات في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 109 قضايا بإجمالي 111 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 4,412 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,926 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,889 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 470 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 615 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 130 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 80 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 80 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 72 جراما، و714 قرصا مخدرا.

ضبط 28445 مخالفة مرورية

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 16 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 15 متهما، وضبط 613 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28445 مخالفة مرورية متنوعة، فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وفي محافظة القليوبية، جرى ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 13 متهما لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7664 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط 16767 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 7596 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7596 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7539 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وكذلك جرى تحرير 678 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 174 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 882 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.