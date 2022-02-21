صاحب فكرة تعامد الشمس على وجه رمسيس يشكر فريق العمل: مجهود مبهر

قال الدكتور أحمد عوض، صاحب فكرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير، إنَّ هذا العمل جماعي وليس فردي، مضيفا أنَّ «فريق العمل عظيم ويضم إداريين ومهندسين من المتحف المصري الكبير»، موجهًا خالص التحية والتقدير على المجهود الذي بذلوه حتى يظهر هذا الحدث بشكل دقيق وباهر على المستوى الهندسي.

«آثار القاهرة» تناقش ظاهرة تعامد الشمس

وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الفكرة بدأت بدراسات له على ظاهرة تعامد الشمس على المعابد المصرية القديمة وبخاصة معبد أبو سمبل، مشيرًا إلى أنََ نتائج أبحاثه نوقشت في كلية الآثار بجامعة القاهرة عام 2015: «عند دراسة توقيت التعامد يجب الرجوع إلى وقت بناء المعبد حتى نضع تفسيرا دقيقا وصحيحا لهذه الظواهر».

حواسب آلية لدراسة حساب الشمس يومي 21 أكتوبر و21 فبراير

وتابع صاحب فكرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير: «جرى تنفيذ الفكرة مع فريق عمل متخصص، واستخدمنا في هذا التطبيق أكثر من برنامج حاسب آلي متخصص في الفلك لحساب الشمس يومي 21 أكتوبر و21 فبراير وهما اليومين الأصليين في حدوث الظاهرة في معبد أبو سمبل، كما درسنا مسار الشمس لإيجاد نفاذية الشعاع من الواجهة الرئيسة للمتحف المصري الكبير إلى وجه التمثال».