القوى العاملة ببورسعيد توزع 3306 وثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة

أكد السيد السنجابي وكيل وزارة القوى العاملة في محافظة بورسعيد، أنَّ المحافظة أتاحت 5 آلاف ساعة تدريبية لصناعة رجال أعمال جدد بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتغزو منتجاتهم السوق المحلي.

وأضاف «السنجابي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ محافظ بورسعيد يعمل على تذليل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانيات لمديرية القوى العاملة وتوفير محلات مختلفة للمتدربين وفتح مشروعاتهم على أرض الواقع.

وتابع: «وزعنا وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة مثل الصيادين ووزعنا 3306 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة في الحوادث، واختتمنا فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية بالأمس»، مبينًا أنَّ الوزارة تعمل على إعلاء دورها التوعوي وهو ما يركز عليه الوزير، إذ وجه بتثقيف العاملين في كل المنشآت لحمايتهم ورعايتهم وتأمين بيئة العمل لهم وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية الاقتصاد الوطني والثروة البشرية المصرية.

1300 عقد عمل لذوي الهمم خلال الفترة الماضية

كشف «السنجابي» تفاصيل تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم و100 شهادة للمتدربين والمتدربات بمراكز ومديرية القوى العاملة في المحافظة وتسليم 3 آلاف و306 وثائق تأمينية ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنَّ تسليم عقود العمل لقادرون باختلاف تأتي طبقا لمبادرة مبادرة رئيس الجمهورية، مضيفا: «ليست المرة الأولى التي نفعل فيها ذلك، فقد حضر محافظ بورسعيد أكثر من فعالية، وسلمنا نحو 1300 عقد عمل خلال الفترة الماضية كان آخرها بالأمس».

لقاءات بين أصحاب الأعمال و«قادرون باختلاف»

واستكمل: «نحرص على عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال وقادرون باختلاف لتوزيع أبنائنا على تلك الوظيفة التي تلائم قدراتهم الفنية، ويتم التسليم في الاحتفالية التي يحضرها المحافظ ووزير القوى العاملة»، موضحًا أنَّه في نفس التوقيت، جرى تنظيم احتفالية للتدريب المهني، حيث يحصل على عناية كبيرة من وزير القوى العاملة، حيث يتم تدريب الشباب والشابات على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمتوفرة لدينا، حيث تجوب سيارة التدريب المتنقلة شوارع المحافظة وتضم 3 ورش وهي أعمال كهربائية وصحية وحياكة الملابس.