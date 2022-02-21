 «مكافحة الإدمان»: 1000 موظف من متعاطيي المخدرات طلبوا العلاج في أسبوع

قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة الإدمان، إن قانون 73 لسنة 2021 يقضي بإنهاء خدمة الموظف العام الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو يمتنع عن الكشف خلال اللجان المفاجأة أو الغش في عينة التحليل، لافتا إلى أن القانون لا ينطبق على الجهاز الإداري فقط بل يشمل شركات المرافق العام ودور الرعاية والمدارس والمستشفيات الخاصة وأي جهة تقدم الخدمة للجمهور.

الكشف على 2877 موظفا

وأوضح «رمضان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن القانون يهدف لحماية المتعاملين مع المرافق العامة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن جرى الكشف على 2877 موظفا وثبت إيجابية 25 موظفا منهم، وتقدم 1000 موظف بطلبات العلاج والتعافي خلال أسبوع واحد، وأن صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمة للموظفين وغيرهم.

رمضان: طلبات العلاج تتزايد

وأشار «رمضان» أن أرقام المتقدمين بطلبات العلاج تتزايد بشكل واضح، وأن هناك العديد من المواطنين تواصلوا مع الصندوق عبر الخط الساخن وقدموا بلاغات عن مخالفات ببعض الجهات والأماكن وطلبوا إجراء التحاليل بها، لافتا إلى أن الصندوق يتعاون مع الشركات الخاصة بحملات مفاجئة للكشف على العاملين والتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

وأضاف مدير عام القضايا بصندوق مكافحة الإدمان، أن طلبات العلاج مستمرة وتحمى المتقدم من أي مسؤولية قانونية في حال كونه موظفا بأي شركة أو جهة، لافتا إلى أن العلاج مجاني ويتم بشكل سري دون الإعلان عنه، ويمكن أن يمنح الصندوق شهادة للموظف المتقدم للعلاج للحصول على إجازة من عمله في حال طلبه لذلك.