افتتاح الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق مكافحة الإدمان بـ«سن العجوز» اليوم

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق الخطرة غير الآمنة.

قافلة مساعدات غذائية وطبية لأهالي «سن العجوزة»

كما تطلق وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالي المنطقة، والتي تم تنسيقها مع الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة، حيث تستمر القافلة لمدة 5 أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسرة.

وأكدت القباج أنّ أنشطة القافلة تتضمن تخصيص فريق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الخاصة ببرامج وأنشطة الوزارة «تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التوعية بقضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والطفولة المبكرة، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ودعم مشروعات الأسر المنتجة»، إضافة إلى تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع الهلال الأحمر تتضمن الكشف الطبى وصرف العلاج من خلال 4 عيادات طبية لتخصصات «باطنة - أطفال - عظام – جلدية» فضلًا عن توزيع عدد 1000 بطانية، و500 شنطة أدوات مطهرات ووقاية شخصية و300 لعبة أطفال.

وأوضحت القباج، أنه في ضوء التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، التنسيق مع بنك الطعام المصري على توزيع قافلة مواد غذائية تتضمن 1000 كرتونة مواد غذائية، وطني لحوم، كما تم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية للأسروالأطفال والسيدات عن مخاطر الادمان والتعاطى بالإضافه إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدًا لتحويلهم للمصحات العلاجية، والتنسيق مع مؤسسة صناع الحياة على تنفيذ أنشطة ترفهية وتوعية للأطفال، إضافة إلى توفير متطوعين لتنفيذ توزيع قافلة المواد الغذائية.

مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة المخدرات

وتدشن القباج مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪ .‬‏

‪ ‬كما ستتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪ .