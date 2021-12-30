صندوق مكافحة الإدمان يحتفل برأس السنة.. يوم حماية للمتعافين

يستعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لتنظيم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان، غدا الجمعة، بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وأيضا للمتعافين بالمناطق المطورة «الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير»، تحت شعار «يوم حماية للمتعافين »، في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.

المتعافون ينفذون تصميمات بورش التدريب

واستعدت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والمخدرات التابعة للصندوق، لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2022، بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين من الإدمان، وذلك داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج.

تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان

ويأتي حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات والمناسبات، خاصة وأنّ هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية

وأوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في بيان له، أنّ الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد، مؤكدا تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.