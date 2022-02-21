مسابقة يوم التأسيس السعودي: فرصة لدعم المواهب والإبداع

تحتفل السعودية غدًا بذكرى يوم التأسيس السعودي، اليوم الذي شهد تأسيس الدولة السعودية الأولى في فبراير عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود، وفي إطار هذه الأجواء أطلقت مسابقة يوم التأسيس السعودي من قبل الجامعة السعودية الرقمية، إذ تمت دعوة جميع الطلاب بالجامعة للمشاركة في هذه المسابقة وتقديم أعمالهم الإبداعية، وفق وسائل إعلام سعودية.

وتهدف مسابقة يوم التأسيس السعودي بالأساس إلى استثمار مناسبة مثل يوم التأسيس لدعم المواهب الفنية، وتحفيز الإبداع، خصوصًا لدى المشاركين بها.

موضوعات مسابقة يوم التأسيس السعودي

وتشمل مسابقة يوم التأسيس السعودي مجالات رئيسية، الأولى في المجالات الفردية وتضم مجال التصميم الرقمي، إذ يطلب من المتسابق التقدم بتصميم رقمي قام به، والمجال الثاني في الرسم الإلكتروني أو اليدوي، وأيضًا يطلب من المتسابق تصميم رقمي يكون رسمه بنفسه.

أما في المجالات الجماعية فإنَّ مسابقة يوم التأسيس السعودي فيتاح من خلالها إمكانية اشتراك مجموعة من المتسابقين في أحد الأعمال الفنية التي تحمل اسمهم جميعا.

وتشمل الأعمال الجماعية في مسابقة يوم التأسيس السعودي مجالات فرعية أخرى مثل الأفلام القصيرة، ويشترط أن تكون مدة الفيلم لا تتجاوز 3 دقائق.

أما عن موضوع الفيلم القصير، فيجب أن يكون موضوعه حول يوم التأسيس السعودي، أو معلومات عن هذا اليوم والاحتفال به.

يوم التأسيس السعودي وشعاره

وتحيي السعودية يوم 22 فبراير من كل عام باعتباره يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى، وهي مناسبة وطنية كبيرة في المملكة، وسيكون غدا إجازة رسمية بهذه المناسبة للمرة الأولى في المملكة، مثله مثل اليوم الوطني السعودي، حيث سيحييه السعوديون تحت شعار «يوم بدينا».

وتأسست الدولة السعودية الأولى عام 1727 وكان ذلك في شهر فبراير على يد الإمام محمد بن سعود، والذي اتخذ من منطقة الدراعية عاصمة للدولة الوليدة، التي أعلن أنها دولة إسلامية دستورها القرآن والسنة.