«الصحة» تكشف مكاسب مصر من تكنولوجيا «mRNA»

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، لإنتاج اللقاحات المختلفة، خاصة القائمة على تكنولوجيا «mRNA»، يعد إنجازا وتطورا في المجال الصناعي، لافتا إلى تلك التقنية تسهل إنتاج اللقاحات بصورة سريعة، بالإضافة إلى إنتاج اللقاحات أكثر فاعلية ضد فيروس كورونا.

مكاسب «mRNA» ودورها في إنتاج لقاحات كورونا

أضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر سوف تنتج أحد اللقاحات مثل: «فايزر- موديرنا» التي يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا «mRNA»، بنفس الدرجة من الفعالية والدقة، في الشركات الأم المصنعة للقاحات كورونا، موضحا أنه سيتم نقل التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج مثل هذه اللقاحات، وليس الحصول على المادة الخام فقط.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تجعل من مصر، مركزا رئسيا وشريكا مهما في المنطقة، لتوفير اللقاحات المختلفة، بالإضافة إلى أنها ستفتح بابا لتصدير اللقاحات، لسد حائجة دول المنطقة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

توطين صناعة اللقاحات هدفا للقيادة المصرية

أكد المتحدث الرسمي للصحة، أن اختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، لإنتاج مثل هذه اللقاحات المختلفة بتقنية «mRNA»، سببه العديد من العوامل وليس من فراغ، منها أن توطين صناعة الدواء واللقاحات داخل مصر، بمثابة هدفا واضحا للقيادة السياسية، وفقا لرؤية 2030.

استقبال 2.1 مليون جرعة من فايزر

أوضح عبد الغفار، أن وزارة الصحة، استقبلت أمس الأحد، نحو 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر، ضمن خطة الصحة لتوفير العديد من الجرعات المختلفة، لتطعيم الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح، للوقاية من الإصابة بكورونا، والمضاعفات الناتجة عند العدوى بالفيروس، في ظل انتشار الجائحة، وظهور متحورات جديدة مؤخرا.

وفرة باللقاحات تكفى جميع الأشخاص

كشف المتحدث الرسمي للصحة، أن هناك وفرة كبيرة ومخزون استراتيجي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل مصر، تكفى حاجة الدولة والمقيمين على أراضيها خلال الفترة المقبلة، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالعدوى.