رئيس «الجرافات البحرية» لـ«الوطن»: استثماراتنا في مصر 14 مليار جنيه

استطاعت مصر خلال الفترة الأخيرة من تحقيق نمو اقتصادي هائل، والذي جعلها تكتسب أهمية ومكانة إقليمية وعالمية عالية، خاصة وأنها أصبحت محط أنظار العالم كله باعتبارها من أفضل الدول اقتصادا في المنطقة وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما جعل الكثير من الدول والشركات العالمية تتجه إلى استثمار أموالها في مختلف القطاعات في مصر، ومنها مجموعة شركات الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية العاملة في مجال مقاولات الهندسة والمشتريات والبناء والجرافات البحرية، والتي تعد من أكبر 5 شركات عالمية في مجالات الإنشاءات والجرافات، وتعمل في أكبر المشاريع القومية والاقتصادية في مصر.

وقال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية في مصر، في حوار خاص لـ«الوطن» إن الشركة تشارك في العديد من الأعمال القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، كما أنها تسعى للمشاركة في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة في مصر ومن أهمها قطاع البترول.

وإلى نص الحوار:

* ما هي أبرز القطاعات التي تعمل بها الشركة في مصر؟

- لدى الشركة العديد من القطاعات الاقتصادية التي تشارك بها الدولة في الأعمال الهندسية وغيرها، حيث تعمل الشركة في مشروعات البنية التحتية للاقتصاد المصري، وفي النقل البحري وبناء الموانئ وعمليات التكريك وتوسيعات المجاري المائية وكذلك قناة السويس الجديدة، حيث بدأت الشركة عملها في السوق المصرية منذ عام 2015.

* وماذا عن أعمال الشركة في قناة السويس الجديدة؟

- شاركت شركة الجرافات البحرية الوطنية في أعمال حفر وإنشاء قناة السويس الجديدة، بالتعاون مع الهيئة وتحالف من الشركات الأخرى، كما يتم العمل حاليا على المشروع الجديد الذي تم إنشاؤه حاليا من خلال المرحلة الثانية لقناة السويس من خلال تحسين الممر المائي لقناة السويس بشق قناة جديدة بطول 10 كيلومترات إضافية، لتحسين حركة المرور في الاتجاهين، مع توسيع وتعميق 30 كيلومترا أخرى.

مشروعات عديدة تعمل بها الشركة في مصر

* بجانب مشروع قناة السويس.. ما أبرز المشروعات التي عملت بها الشركة؟

- عملت الشركة على تنفيذ إحدى المراحل بميناء السخنة، وتطوير ميناء الأدبية، وميناء برنيس بالبحر الأحمر، كما تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالسوق المحلية، والتي تتركز في ميناء الإسكندرية.

* وماذا عن المشروعات الحالية التي يتم العمل عليها؟

- تعمل الشركة حاليا على العديد من المشروعات، وهي مشروع أعمال التجريف عند مدخل القناة الملاحية وخندق جدار الرصيف بميناء سفاجا، وتبلغ قيمة المشروع ما يقرب 300 مليون جنيه، ومشروع توسعة بحيرة المنزلة، بقيمة تقارب 600 مليون درهم، ومشروع تكريك بحيرة البردويل شمال سيناء، والتي تعد ثاني أكبر البحيرات المصرية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التكريك خلال يوليو المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة أيضا في مشروع تعميق ميناء دمياط البحري الخاص بالممر الملاحي للميناء، وتتخطى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، وكانت شركة الجرافات الإماراتية قد فازت بعدد من المشروعات بالسوق المصرية، منها أعمال تكريك الممر الملاحي بميناء الإسكندرية للوصول إلى غاطس 19 مترا والتي لا تتخطى 14 متر تقريبا.

قطاع البترول والغاز أبرز القطاعات التي تسعى الشركة للعمل بها في مصر

* ما القطاعات الحالية التي تسعى الشركة إلى العمل بها في مصر؟

- يعد قطاع البترول والغاز المصري من أبرز المشروعات التي تسعى الشركة للانضمام إليها في الوقت الحال، خاصة وأن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا في مصر، خاصة في الوقت الحالي، من خلال أعمال التطوير والمنصات البترولية البحرية وغيرها.

* وماذا عن المشروعات التي ستشارك بها الشركة في قطاع البترول والغاز المصري؟

- في البداية وقعت الشركة اتفاقيات للعمل مع شركة «بتروجيت» للمقاولات والإنشاءات، كما وقعت أيضا اتفاقية مع شركة «إنبي» والتي يتعاون فيها الطرفان على تنفيذ المشاريع المتفق عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك بالإضافة إلى مشاركة الشركة لشركة «خدمات البترول البحرية» والتي تسعى من خلال الاتفاق معها لتجميع الإمكانات والخبرات المحلية الواسعة لشركة خدمات البترول البحرية في مجالات النقل والتركيب مع الخبرة العالمية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في مقاولات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشاريع البحرية الضخمة، ولاسيما الرفع الثقيل ومد الأنابيب والكابلات وخطوط الإمداد الرئيسية.

* ما قيمة مشروعات مجموعة شركات الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية في مصر؟

- تصل قيمة مشروعات مجموعة شركات الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية في مصر إلى 14 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها مع بدء الشركة العمل في قطاع البترول والغاز المصري.