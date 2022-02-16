أسامة ربيع يكشف عن خطة بـ3 مليارات جنيه لتسهيل عبور السفن بقناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن مصر تعمل على تحسين الممر المائي لقناة السويس، من خلال إتاحة مسافة 10 كيلومترات إضافية لحركة المرور في الاتجاهين، مع توسيع وتعميق 30 كيلومترًا أخرى.

وأوضح «ربيع»، على هامش المؤتمر الصحفي الأول حول التوسعة، التي بدأت في يونيو، أن توسيع طول الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ​​سيكون مكلفًا للغاية، ومع ذلك فإن الجزء ذي الاتجاهين سيزيد طوله من 75 كيلومترًا إلى 85 كيلومترًا (53 ميلًا)، وفقًا لـ«رويترز».

وتعطلت حركة الملاحة العالمية العام الماضي، عندما علقت سفينة إيفرجيفن إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في القسم الجنوبي من القناة التي يبلغ طولها 190 كيلومترًا، لمدة أسبوع تقريبًا؛ ما أدى إلى توقف بعض أعمال التوسعات.

مدة العبور 11 ساعة

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن التوسعات تهدف بشكل أساسي إلى زيادة السلامة المرورية، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء منها سيكون وقت العبور للمرور عبر القناة نحو 11 ساعة.

وأكد أن المرحلة الثانية من المشروع تتكون من توسيع الجزء الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا والممتد جنوبا إلى مدخل القناة عن طريق حفر 40 مترا من جانبها الشرقي، وسيتم أيضًا تعميق هذا الجزء، بمقدار ستة أقدام.

تقليل تأثير الرياح الجنوبية

وأضاف رئيس هيئة القناة: «هذا جزء صعب من القناة»، مضيفًا أن «التعميق والاتساع سيسهلان الانحناءات في القناة في تلك المرحلة ويقللان من تأثير الرياح الجنوبية».

ولفت إلى أن تكلفة المشروع ثلاثة مليارات جنيه مصري (191 مليون دولار)، على أن يتم الانتهاء منها وافتتاحها بنهاية يونيو 2023، موضحًا أن الهيئة تدرس إدراج أسهم بعض الشركات التي تمتلكها في البورصة المصرية، كما أنها تتوقع بيع 20% من حصصها في شركتين أو ثلاثة، وفقًا لشبكة CNBC العربية.