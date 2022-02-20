«البترول» عن شائعات التلاعب بعدادات البنزين: لجان دورية مفاجئة للفحص

شهدت الفترة الماضية تداول عدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد من محطات تموين السيارات بالوقود، بالتلاعب في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين، وذلك من خلال قيامهم ببيع كميات أقل ولكن بنفس سعر الكميات الحقيقية التي يتم صرفها للمواطنين.

صرح مصدر مسؤول بقطاع البترول، بأن هناك لجانا يتم تشكيلها من قبل هيئة البترول لفحص محطات تموين السيارات بالبنزين وذلك للتأكد من سلامة عدادات حساب كميات البنزين التي يتم بيعها للمواطنين وكذلك للتأكد من سلامة وجودة البنزين.

لجان عديدة لفحص محطات الوقود للتأكد من عدم التلاعب

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بجانب اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل الهيئة يتم تشكل لجنة من قبل كل شركة من شركات قطاع البترول والعاملة في مجال تسويق البنزين وبيعه للجمهور من خلال محطات البنزين التابعة لها للتأكد من سلامة العدادات الخاصة بكميات سحب البنزين وعدم التلاعب بها في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تشكيل لجنة بشكل دوري ومفاجئ في بعض الأحيان مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين للتأكد من عيارات عدادات تموين السيارات بالبنزين، وذلك منعا للغش بها أو التلاعب بها.

الوزارة تتصدي لأي محاولة غش أو تلاعب

وأوضح المصدر أن هذه الآليات لمنع حدوث أي تلاعب في عدادات محطات الوقود لتحقيق أرباح من خلالها من فارق الكميات التي يتم بيعها، موضحا أن الوزارة تسعى دائما للتصدي لأي محاولة غش أو تلاعب، مؤكدا أن من يقوم بالتلاعب أو الغش يعرض نفسة الغرامات والمساءلة القانونية والعقوبة بغلق المكان.

وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته من أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.