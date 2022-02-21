مسلسل أبو العروسة الحلقة 18.. «جابر» يتصدر التريند بسبب فيديو غنائي

شهد مسلسل أبو العروسة الحلقة 18، تطورات جديدة في الأحداث، بعد طلاق «هاجر»، إذ عادت الحياة إلى طبيعتها، كما كانت في منزل «عبد الحميد»، الذي عانى أفراده من حالة حزن وضيق شديدة، بسبب طلاق الابنة قبل حفل زفافها بيومين، وتحديدا أثناء الاحتفال بحفل الحنة، بعد اكتشافها خيانة عريسها لها.

أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 18

خلال أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 18، تصدر «جابر» الذي يجسد دوره الفنان مدحت صالح، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصويره وهو يغني مع صديقه «ملاك» في الشارع، ليحقق الفيديو ملايين المشاهدات، لكن «جابر» لم يستوعب ما حدث له، إذ أنه طلب من نجل «عبد الحميد»، أن يمسح الفيديو، مؤكدا أنه لا يضع في اعتباره ما يحدث بسبب التريند.

وسرعان ما تصدر دوائر الاهتمام، إذ خرجت «هاجر» لتلتقط معه صورة بوضعية «السيلفي»، على اعتبار أنه أصبح نجما مشهورا، وجاءت القنوات الفضائية، من أجل التصوير معه بمنزله.

نهاية على هروب نرمين الفقي

انتهت أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 18، بذهاب «الدكتورة عبير»، التي تجسد دورها الفنانة نرمين الفقي، إلى أحد الأماكن، رفقة الدكتور التي تشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة به، لكنها اصطدمت بـ«داوود» أمامها، لتهرب مسرعة قبل أن يشاهدها.

مواعيد عرض الجزء الثالث من المسلسل

مسلسل «أبو العروسة 3»، يعرض أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً، على شاشة «dmc»، وتعاد الحلقات في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية تكون 12.30 ظهرًا.

والمسلسل من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.