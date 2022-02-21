سعيد الأرتيست: «حسن شاكوش» تطاول على أسياده.. وأنا سبب شطبه من النقابة

الإيقاع ضُبط على حركة يديه، باتت الطبلة هي أقرب الآلات الموسيقية لقلبه، وارتبط بها اسمه، ليصبح «سعيد أرتيست» واحدا من أعلام ضُباط الإيقاع في مصر بل والعالم أجمع، تتجه إليه أنظار الجميع لحضور حفلاته التي دائما ما تكون كاملة العدد، وأحدثها ما شهدته دار أوبرا الإسكندرية خلال حفلها الأخير.

«الوطن» التقت بالفنان سعيد الأرتيست، للتعرف على كواليس حياته الفنية وسر هجومه الأخير على حسن شاكوش واعتزازه بمهنته والدفاع عنها فضلا عن طموحاته المقبلة.

* في البداية ماذا تمثل الإسكندرية لك؟

الإسكندرية بلدي وهي منارة الفن، ولذلك أحب أن تكون حفلاتي في دار أوبرا الإسكندرية.

* كيف ترى ظاهرة ارتباط الفتيات بالطبلة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

أشكر وزيرة الثقافة على تدشين قسم الإيقاع بمركز تنمية المواهب ومعهد الموسيقى العربية، وبمجرد افتتاحه في القاهرة والإسكندرية وجدنا أعدادا كبيرة، لأن الآلة دي فيها سحر والوحيدة القريبة للقلب، بالإضافة إلى أنّ كل إنسان بيحب يطبل ويدندن.

كلمة «التطبيل» أصبح لها مفهوم سيء.. هل هذا يزعجك؟

بمجرد الانتهاء من الربط بين «الراقصة بالطبال»، قام إخوان تركيا باختراع مصطلح «التطبيل»، على المنافقين وهو أمر غير صحيح، لأن التطبيل برئ من المنافق.. عارفين يعني إيه تطبيل.. التطبيل هو الإيقاع ثم النغم يعنى أساس الموسيقى.

أنا وراء شطب «حسن شاكوش» من النقابة بعد هجومه على ضباط الإيقاع و«احنا أسياده»

ارتباط الراقصة بالطبال أثار غضبك وبالتحديد بعد تصريح حسن شاكوش هل هذا صحيح؟

رددت عليه وأسهمت في شطبه من النقابة، لأنه تطاول على أسياده، فالأستاذ الدكتور هشام العربي عميد معهد الموسيقى العربية هو ضابط إيقاع، وضباط الإيقاع مميزين ومثقفين، فيقوم شاكوش طالع يقول: «لو رب البيت بيطبل بنته تطلع رقاصة» فهذا كلام غير مقبول.

«المهرجانات» تحتاج ضبط الكلمات

ما رأيك في المهرجانات؟

لا أعترض على موسيقى المهرجانات، وقبلها ظهر «المولد»، وهذا النوع من الفن يستمر لفترة ثم يختفي، لكن أعارض الكلمات الخارجة والرقصات الخليعة سواء بسلاح أو حركات بلدي، أنا لا أعترض على موسيقى المهرجانات لكن أعترض على ما يحدث فيها، ولابد أن يكون صوت المؤدي جيد بعيدا عن اللعب فيه بالتكنولوجيا، ولذلك طالبت بوجود 12 موسيقي في فرق المهرجانات مع الغناء لايف، بعيدا عن حيلة الفلاشة، وفي النهاية هؤلاء ربحوا الملايين من اليوتيوب.. خلاص بقى يبعدوا عنا.

تجربة ظهورك في فيلم الراقصة والسياسي كيف تراها؟

الراقصة والسياسي كانت تجربة لن أقدم على تكرارها، لأني شاركت في أعمال كثيرة جدا لكن دون الظهور فيها، إلا أن المخرج الكبير سمير سيف صمم على تضمين «كادرات»، أثناء العزف على الطبلة لتتناسب مع رقص نبيلة عبيد.

الطبلة الآلة الوحيدة المفرحة.. كيف ترى هذه الجملة؟

زمان كان كل بيت في مصر فيه طبلة والناس تطلع تجيبها من فوق الدولاب وتطبل لأن الطبلة في دمنا إحنا كمصريين.

شركة إيطالية تعاقدت معي لوضع إيقاعي على «الكيبورد»

كيف ارتبطت التكنولوجيا بالطبلة؟

حيتما قرروا إدخال الإيقاع في الكيبورد أو «الأورج»، قصدتني شركة إيطالية وطلبوا إيقاع «سعيد أرتيست»، لوضعه في كل «الكيبوردات»، التي أنتجتها الشركة، واتفقت معهم ونفذت ما طالبوا، لكن طبلة الكيبورد مفيهاش إحساس عشان المطرب والمنتج يوفر فأصبح التوزيع بالكيبورد، وعشان كدا أغاني دلوقتي مش بتتسمع.

من أقرب الفنانين إلى قلبك؟

حالياً مش أعمل مع الفنانين الذين بحبهم، عندي أصالة رقم واحد، ومحمد عبده وعباد الجوهر وأحلام، وكام حد أنا بحبهم.

ما هي أحلامك المقبلة؟

أحلامي العالمية أنّ أقيم حفلات خارجية بفريقي بالكامل.