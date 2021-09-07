سعيد الأرتيست لحسن شاكوش: «الطبالين ولادهم دكاترة»

حالة من الارتياح والسعادة حلت على شعبة الإيقاعيين، التي تضم الطبالين ولاعبي الدرامز والكولة، بعد أن سحبت نقابة المهن الموسيقية التصريح السنوي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد إساءته البالغة للإيقاعيين وبالتحديد الطبالين، حين قال: «لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة».

سعيد الأرتيست: محمد العربي بنته الدكتورة مها عميد معهد الموسيقى

ونظم الإيقاعيون بسبب هذه الجملة وقفة احتجاجية بنقابة الموسيقيين، وقت التحقيق مع شاكوش بسبب مشادته مع المطرب رضا البحراوي، كان قائدها عازف الإيقاع سعيد الأرتيست.

وقال سعيد الأرتيست عقب قرار إيقاف شاكوش لـ«الوطن»: «احنا اتغلط فينا، وفي ولادنا، أنا روحت النقابة آخد حقي كعازف طبلة، وكعازف إيقاع، ولو رجعنا لتاريخ الإيقاعيين هتلاقي عندنا محمد العربي بنته الدكتورة مها العربي عميد معهد الموسيقي العربية، وابنه الدكتور هشام العربي، الدولة خلتنا دكاترة فى الإيقاع».

كان الأرتيست قد دخل في مشادة كبرى مع كبار أعضاء نقابة المهن الموسيقية وقت التحقيق مع شاكوش، ورفض فكرة التحقيق مع شاكوش، قائلا: «بناتنا مش رقاصات».

"الموسيقيين" تلغي التصريح السنوى لحسن شاكوش وتمنعه من إقامة الحفلات

كانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

كما اتخذت النقابة قرارا بمنع قيام أي فنان بالغناء بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات وهو امر يؤدي الى إيقاف اغلبية حفلات مؤدي المهرجانات نظرا لعدم امتلاكهم لفرق غنائية مثل حمو بيكا وكزبرة وحنجرة.