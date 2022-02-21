شروط السفر للبحرين: متاح دون حجر صحي أو فحص كورونا

يبحث كثيرون عن شروط السفر للبحرين في الفترة الأخيرة، والملاحظ أن البحرين مثل غيرها من دول الخليج العربي كانت من أشد الدول التي وضعت قيودا على حركة السفر في إطار مواجهة فيروس كورونا، إلا أنَّها خلال الفترة الأخيرة خففت مجموعة كثيرا من تلك القيود، خصوصا ما يتعلق بفحص كورونا أو الحجر الصحي.

وبدأ تطبيق شروط السفر للبحرين الجديدة بداية من أمس، وهي شروط تدلل على تراجع المنحنى الوبائي بالتأكيد لدى المملكة الخليجية، والتي عانت كغيرها من بلدان العالم في مواجهة الوباء.

فحص كورونا لم يعد ضمن شروط السفر للبحرين

وبموجب التعديلات الجديد ضمن شروط السفر للبحرين، ألغت المنامة فحص فيروس كورونا أو الفحص المخبري «بي سي آر»، كمتطلب لدخول المملكة لجميع المسافرين القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وتمّ إجراء هذه التحديثات في شروط السفر للبحرين، بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

شروط السفر للبحرين لا تتطلب الخضوع للحجر الصحي

كذلك ضمن تحديثات شروط السفر للبحرين تمّ إلغاء مسألة الخضوع للحجر الصحي أمام جميع المسافرين القادمين إلى مطار البحرين الدولي.

وكان الحجر الصحي أحد الشروط الرئيسية أمام جميع القادمين إليها، ويكون الحجر في أحد أماكن الإقامة أو السكن، وكانت المدة المحددة لذلك 7 أيام تقريبا.

جسر الملك فهد يحدث شروط السفر للبحرين برا

وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد تحديث شروط السفر للبحرين برا والتي طبقت بداية من يوم أمس الأحد، إذ أكّدت أنَّه تمّ إلغاء فحص كورونا عند دخول البحرين وذلك لجميع الفئات العمرية.

لكن المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد ألزمت جميع القادمين إلى السعودية بضرورة إظهار شهادة الفحص المخبري «بي سي آر».