تخصيص لجنة بكل وحدة محلية وقروية لتلقي بلاغات التعدي في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تشكيل لجنة بكل وحدة محلية وقروية لتلقي البلاغات والشكاوى بشأن التعديات على الأراضي الزراعية أو الشروع في ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع التعدي.

وكلف المحافظ اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتصدي لأي حالة تعدٍ ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإعداد تقارير بما تم تنفيذه من أعمال وعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضي بالمحافظة وممثل مديرية الأمن.

تنفيذ توصيات اجتماع مجلس المحافظين

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية للبدء في تنفيذ توصيات اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، ومسئولو المتغيرات المكانية بمراكز وقري المحافظة، وفنيو التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولو الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد محافظ المنيا، أنه سيتم التعامل بكل حسم للقضاء على تلك الظاهرة، حيث سيتم التعامل معها بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد.

تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة، بهدف منع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد قضية أمن قومي.

وأكد نائب محافظ المنيا استمرار منظومة المتغيرات المكانية في رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل للمنظومة برئاسة المحافظ، لتحقيق الأهداف المطلوبة لإنجاحها ورصد كافة أشكال التعديات، مشددا على المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.