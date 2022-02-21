غرفة الفنادق: تخصيص 33% من غرف شرم الشيخ لضيوف مؤتمر المناخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إنه سيجري تخصيص 33% من الغرف الفندقية بشرم الشيخ لضيوف مؤتمر الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ COP27 في دورتها الـ27، الذى ستستضيفه المدينة نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يحضره 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم بينهم مسئولين حكوميين ودوليين وخبراء فى المناخ والبيئة، موضحا أنه تم وضع أسعار خاصة لاقامة الضيوف بكافة فنادق شرم الشيخ وفقا لدرجة نجومية كل منشآة فندقية.

فنادق شرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة في سبتمبر

وأضاف لـ«الوطن» أنه استعدادا للمؤتمر ستكون المنشآت الفندقية بشرم الشيخ صديقة للبيئة وحاصلة على شهادة معتمدة بذلك من إحدى الجهات المحلية أو الدولية المتخصصة، لافتا إلى أن عدد الفنادق التى تقدمت بأوراقها لغرفة الفنادق للتحول لمنشآت صديقة للبيئة منذ أول فبراير الجاري، حتى اليوم بلغ 44 فندقا من 110 فندقا لا تطبق المعايير البيئية.

نظام إدارى للبيئة في فنادق شرم الشيخ

وأشار «عاقل» إلى ان ضرورة امتلاك كافة فنادق شرم الشيخ لنظام إدارى للبيئة تطبق من خلاله معايير بيئية ومناخية لازمة لتكون منشآت صديقة للبيئة، وتابع: «ليس من المهم التحول خلال الشهور القليلة المقبلة لمنشآت تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل فى الإضاءة والتدفئة وفى مجالات الطهو، بل يتم ذلك بشكل تدريجى خلال السنوات المقبلة»، موضحا أنه من الضرورى أن تطبق حاليا كافة الفنادق المعايير البيئية وتتحول نحو السياحة الخضراء ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن هناك العديد من الفنادق بشرم الشيخ تطب حاليا كافة المعايير البيئية والمناخية وستحصل قريبا على شهادة المنشآت «الصديقة للبيئة»، مشيرا إلى انه بحلول شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة فنادق شرم الشيخ صديقة للبيئة.