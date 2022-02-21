في عيد ميلاد سيرين عبد النور.. 3 أسباب جعلتها بمكانة متميزة بين فنانات جيلها

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلادها، اليوم الاثنين، 21 فبراير، ونشرت عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، وهنأها عدد كبير من الفنانين والمتابعين.

ونجحت سيرين على مدار مشوارها في حجز مكان متقدم لنفسها من بين نجمات جيلها، لاسيما أن موهبتها لم تقتصر على مجال فني بعينه، وإنما امتدت إلى مجالات عدة في وقت واحد، أبرزها الغناء والتمثيل والاستعراض، وكذلك على مستوي عارضات الأزياء، انطلاقا من أن بداياتها كانت في هذا المجال.

3 أسباب جعلت سيرين عبدالنور واحدة من أكثر الموهوبات

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، 3 أسباب جعلت سيرين عبدالنور واحدة من أكثر الموهوبات بين نجمات جيلها في لبنان، خاصة أنها تسير بخطى متوازنة بين التمثيل والغناء، فضلاً عن إسهاماتها في التصدي للعديد من القضايا الإنسانية والمجتمعية، من خلال تجربتها في تليفزيون الواقع مع برنامج «بلا حدود».

أول الأسباب وراء تألق سيرين فنيا، كان موازنتها بين حياتها المهنية والشخصية، فرغم زواجها من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، وإنجابها منه لابنتها «تاليا» وابنها «كرستيانو»، لكنها جعلت حياتها الشخصية تسير في خط متوازن مع حياتها المهنية، فلم ترجح كفة أحدهما على حساب الآخر، كما كشفت في أكثر من مقابلة لها عن دعم زوجها لها على الصعيد الفني.

تألق سيرين عبدالنور في مسلسل «دور العمر»

كما حرصت سيرين عبد النور على اختيار أدوار صعبة ومركبة خلال الأعوام الأخيرة، لعل آخرها دورها في مسلسل «دور العمر» الذي حظي على إشادات من الجمهور والنقاد، لاسيما أن شخصية «شمس» اتسمت بالغموض في بداية الأحداث، ولكن سرعان ما كشفت عن نواياها تجاه «فارس» الذي يلعب دوره الفنان عادل كرم.

ومن ضمن الأدوار التي قدمتها سيرين في مشوارها، وكشفت عن جانب كبير من موهبتها، كان دورها في مسلسلات «روبي، لعبة الموت، سيرة حب، والأدهم».

«النجاحات زائلة أمام الإنسانية الحقيقية».. مقولة جاءت على لسان سيرين عبد النور، عن تجربتها في تليفزيون الواقع مع برنامج «بلا حدود» الذي تصدت فيه الفنانة اللبنانية للعديد من القضايا الإنسانية وعلاج المرضي غير القادرين.

وكان من أشهر الحالات الطفل «محمد» ذو الأربعة أعوام الذي كان يعاني من تقوس في عموده الفقري، ولم تنجح أسرته في توفير العلاج المناسب له، بسبب فقرهم الشديد، إلا أن سيرين نجحت مع فريق برنامجها في عرض حالته على أطباء أخصائيين الذين صمموا جهازا خصيصا لظهره ليساعده على إعادة تقويم عموده الفقري.

زيارة سيرين عبد النور لمخيم اللاجئين السوريين

وزارت سيرين عددا من مخيمات اللاجئين السوريين، أبرزها مخيم «الزعتري»، إذ حرصت علي اللعب مع الأطفال الذين يعانون من ويلات الحرب وبرودة الطقس.