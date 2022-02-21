ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب أسفل منزل أحدهم بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، القبض على 4 أشخاص قاموا بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل قديم بمنطقة كفر أبو عظمة، بمركز فارسكور، التابعة لمحافظة دمياط.

البداية ببلاغ من الأهالى

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا من مأمور مركز شرطة فارسكور بورود بلاغ من أهالي قرية كفر أبو عظمة بقيام مجهولين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القديمة بالمنطقة.

وتوجهت قوة أمنية من مركز شرطة فارسكور إلى مكان البلاغ، وتمكنت من ضبط 4 أشخاص وهم «م. ن.»، نجار، صاحب المنزل، ومقيم بقرية كفر سليمان، و«م. ب.»، عامل زراعي ومقيم بقرية العطوي، و«م. ق.»، عاطل ومقيم بقرية كفر العرب، و«م. ي.»، عاطل ومقيم بقرية العطوي.

وأكدت التحريات على أن 4 أشخاص استعانوا بأحد الدجالين وقاموا بأعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القديمة بقرية كفر أبو عظمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، المملوك للمتهم الأول، وعثر بداخله على حفرة قطرها مترين، بعمق 12 مترا، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

اعتراف المتهمين بأعمال التنقيب

وشملت اعترافات المتهمين أمام أجهزة الأمن والتحقيق، إقررهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب لجنة من منطقة آثار دمياط لفحص العقار.