تعرف على أماكن تلقى لقاح فيروس كورونا بمختلف أنحاء محافظة دمياط اليوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن أماكن ومواعيد تلقي المواطنين، لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس على مدار اليوم السبت، مشيرة إلى بدء تلقي جرعات التطعيم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يوميًا.

تعرف على خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط

إدارة دمياط الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء بالمناطق التالية

محاكم « شطا - دمياط»

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

ـ الجرعة الثانية بالوحدة الصحية بالسنانية، من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

ـ شارع مديرية الأمن الأعصر الأولي

إدارة كفر البطيخ الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- مرور دمياط

- محكمة دمياط الجديدة

- مرور دمياط الجديدة

من الثالثة مساء للتاسعة مساء.

- الجرعة ثانية بالإدارة الصحية بكفر البطيخ

- كنيسة دمياط الجديدة

إدارة كفر سعد الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة كفر سعد

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بكفر سعد

إدارة فارسكور الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة فارسكور

- مرور فارسكور

المواعيد من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بفارسكور

إدارة الزرقا الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة الزرقا

من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بالزرقا

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بميت الخولي

- الوحدة الصحية بقرية السلام

وكيل صحة دمياط يناشد أصحاب الأمراض المزمنة بالتطعيم

وطالب الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين، بضرورة تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.