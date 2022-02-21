التضامن تبحث موقف تأثيث وحدات مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لبحث سبل تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية في مشروعات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة.

موقف تأثيث وتسكين أهالي المناطق غير الآمنة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوضع الحالي للتأثيث والتسكين، ومعرفة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقا للأولويات التي يتم التوجيه بها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إضافة إلى مناقشة آليات تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنقولة، وسبل إيجاد فرص عمل قريبة من المناطق المنقولين إليها، كما جرى التطرق إلى متطلبات وزارة التضامن الاجتماعي، لتحسين برامج تعزيز الوعي الإيجابي وتنشئة الشباب على القيم الصحيحة والبناءة.

تأثيث 3.056 وحدة في المرحلة الأولى و6 آلاف في «الثانية»

واستعرضت القباج، الوضع الحالي لتأثيث الوحدات وما تم الانتهاء منه، كما عرضت عدد الوحدات المتبقية في محافظتي القاهرة والجيزة، للتحقق مع المحافظين بشأن صحة الأرقام لدى جميع الأطراف، حيث شهدت المرحلة الأولى الانتهاء من تأثيث 3.056 وحدة بتكلفة تصل إلى 110 ملايين جنيه، كما شهدت المرحلة الثانية الانتهاء من تأثيث 6 آلاف وحدة بتكلفة تصل إلى 177 مليون جنيه.

وأضافت القباج أنّ المرحلة الثالثة تتضمن تأثيث 11.072 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 355 مليون جنيه، أما المرحلة الرابعة فتتضمن تأثيث 14.125 وحدة سكنية بتكلفة 565 مليون جنيه مصري.

وحددت وزيرة التضامن الإجراءات المطلوبة لدعم جهود حماية سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية ومنها تحديد برنامج زمني للنقل والتسكين بحيث تتمكن الوزارة من الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وتيسير عملية التسليم والتسلم من خلال الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن المشروعات.

إنشاء مركز خدمات اجتماعية في المناطق المطورة

وطالبت القباج، المحافظين بالتعاون لتوفير أماكن لإنشاء مركز خدمات اجتماعية داخل أي منطقة مطورة لإتاحة خدمات أنشطة اقتصادية وتوعية للمرأة، ولذوي الإعاقة، وللاستشارات الأسرية، ومركز للتوعية ضد الإدمان، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى أهمية إنشاء حضانات للأطفال.

من جانبه، أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجود تعاون مثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، لافتا إلى على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية.

حياة كريمة

وأوضح أنّه سبق لشركات الإنتاج الحربي المشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة»، وتوفير متطلبات وتجهيزات مشروعات الإسكان الاجتماعي البديل مثل «الأسمرات، أهالينا، وبشاير الخير» وغيرها من المشروعات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتم التسليم في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مؤكدا استمرار التعاون في كافة المشروعات القومية التي تخدم تحسين حياة المواطن.

وأوضح الوزير مرسي، أنّه جرى الانتهاء من تجهيز 1536 وحدة في إطار مشروع «معا» بمدينة السلام، إلى جانب تجهيز 3126 وحدة بمشروع «المحروسة 1»، وتجهيز 1666 وحدة بمشروع «المحروسة 2» بمدينة السلام، إلى جانب توفير أجهزة وأثاث بمشروع «الخيالة»، إضافة إلى تجهيز 2432 وحدة بمشروع «سن العجوز» بحدائق الأهرام.

وأضاف أنّه جار التعاقد على توريد أجهزة لـ11 ألف وحدة منها 6800 في أرض مصنع 18 الحربي «روضة العبور»، إضافةً إلى تجهيز 15 ألف وحدة بمشروع «بشاير الخير» في الإسكندرية والتي تم الانتهاء من تجهيز 11 ألف وحدة منها والباقي تحت التجهيز.

الإصلاح الاقتصادي

وأشار الوزير مرسي، إلى أنّ رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، التي تسببت في صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع، وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.

القضاء على العشوائيات

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى للقضاء على العشوائيات، من خلال إنشاء وحدات سكنية لفرشها.