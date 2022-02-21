إعدام قاتل صديقه لسرقة سيارته وهاتفه بمدينة طوخ.. «آخرة غدر الصحاب»

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالتصديق على حكم الإعدام لشاب قتل سائق وسرق سيارته بدائرة مركز شرطة طوخ.

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أمر إحالة المتهم

وتضمن أمر إحالة المتهم «محمود.ص.م»، 25 سنة، سائق، أن الجاني قتل المجنى عليه «عزت.ق.أ»، عمدا مع سبق الإصرار بأنّ بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة «فأس»، وضربه ضربتين على رأسه لخلاف بينهما فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، واستولى على سيارة نقل ملك شقيق المجنى عليه والمبلغ المالي والهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالضحية وفر هاربا.

وشهدت محكمة جنايات بنها، تأمين أمني مشدد بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة لضمان سير جلسة المحاكمة بشكل آمن.

تفاصيل قتل ضحية صديقه

وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز طوخ، بورود بلاغاً بالعثور على جثة شخص مجهول بأرض زراعية بناحية عزبة الباجور، وبالانتقال وفحص الجثة تبين وجود جرحين قطعيين في الرأس.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أنّ الجثة لشخص يدعى «عزت.ق»، سائق وتبين عدم وجود سيارته وأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «محمود.ص»، وشهرته «الصباغ»، سائق وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وقتل صديقه للاستيلاء على متعلقاته وسيارته لبيعها وسداد ديونه، حيث قام بالاتصال بالمجنى عليه هاتفيا واستدرجه بحجة قضاء بعض الوقت سويا، واصطحبه إلى أرض زراعية وغافله وانهال عليه بالضرب حتى فارق الحياة ثم قام بدفنه واستولى على السيارة وهاتفه المحمول واستعان بـ5 آخرين لتفكيك السيارة وبيع أجزائها، وتم بإرشاد المتهم ضبط أجزاء السيارة المفككة وضبط الفأس المستخدم فى الواقعة وحافظة نقود المجنى عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.