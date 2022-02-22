حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الثور بشخصيته القوية، مما يجعله يسعى للسيطرة على جميع من حوله، بقوة شخصيته، كما أنه يستطيع مواجهة الكثير من التحديات في حياتة العملية والعائلية.

كما يتميز مولود برج الثور، بأنه مجتهد في عمله، ويسعى لتحقيق أهدافه سريعا، كما لديه قدرة كبيرة على تحمل أي مسئولية، وهذه الثقة الشديدة بالنفس، تجعله أحيانا يشعر بالغرور، وهذا يؤثر على علاقاتة بأصدقائه وزملائه فى العمل.

ويتسم مولود برج الثور بالكرم والسخاء ماليا مع أسرته وأصدقائه، ومخلص جدا لهم، فهو شخص واقعي وبعيد عن الخيال، رغم رومانسيته أحيانا مع شريك حياته.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة التحرك بحذر على الصعيد العاطفي، وأن تحترس من التعرض للغش، كما يجب ألا تدخل في مناقشات أو تتعرض للعصبية والانفعال، تؤدي إلى حدوث مشاكل بينك وبين شريك حياتك.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر اليوم في مواجهة برجك، وفق حظك اليوم يجب الا تتسرع فى اتخاذ اى قرارات على الصعيد المهني نوالا تتسرع فى تنفيذ مشروعاتك، وان تاخذ جميع قرارات اليوم بتروي ودون عجلة، وذلك مهما تلقيت عروض متميزة ومغرية على الصعيد العملى.