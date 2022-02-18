حظك اليوم برج الثور الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. واجه التحديات

مولود برج الثور مخلص في حياته، وهو يتمكن من تكوين علاقات ناجحة مع مواليد برج الجوزاء، وبرج السرطان، وبرج العذراء، وبرج الحوت، ولكنه لا يتوافق بشكل كبير مع مواليد برج الميزان، وبرج القوس، حيث إنهما يحتاجان لمجهود كبير لإنجاح العلاقة بينهما، وعلى الجانب الآخر يتوافق أيضا مولود برج الثور مع مولود برج الحمل ومولود برج الأسد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير مواليد برج الثور بضرورة مواجهة التحديات اليوم، حيث أن الهروب لا يفيد لذلك لابد من مواجهة كل الصعوبات التي تقف أمامك للوصول لأهدافك في حياتك المهنية، وتحقيق ما تريد في عملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الأمور العاطفية ليست في أفضل حال حيث أن الغضب والفوضى تسود وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي، وقد تحتاج الصبر والهدوء والانتباه، لذا عليك أن تحذر الغصب الشديد أو قول ما لا تريد في الخلافات فهناك فتور وجفاء.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بحب الخروج في النهار فهو يحب وجود الشمس، كما أنه حساس بدرجة كبيرة تجعله يخاف من جرح مشاعر الآخرين وهو يتأثر بالغير دائما، رغم انه عنيد ويحب تنفيذ رغباته مهما كان الوضع وعلى حساب أي أحد آخر مهما كانت الظروف، كما أنه يتميز بأنه صديق مخلص ويفضل التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

عيوب برج الثور

ومن أبرز نقاط الضعف لديه حب الامتلاك فهو يكره أن يقرب أحد من شريك حياته وغيور لدرجة تصل أن الطرف الآخر قد يقرر الانفصال، ومولود برج الثور لا يعترف بأخطائه بسهولة، فهو يكره أن يعتذر لأحد مهما كان الموقف، لذا يكون حريص بشكل كبير على عدم ارتكاب أخطاء في علاقته مع الآخرين.