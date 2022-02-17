حظك اليوم برج الثور الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. قد تقابل من يلمس قلبك

برج الثور يبدأ من مواليد 21 أبريل حتى 21 مايو، ومن أبرز مشاهير برج الثور جورج كلوني الذي ولد في 6 مايو، و تشانينج تيتوم من مواليد 26 أبريل، وديف باتيل الذي ولد في 21 أبريل، و ديفيد بيكهام الذي ولد 2 مايو، وجون سينا الذي ولد في تاريخ 23 أبريل.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا وماليا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة وضع الأقدام على الطريق الصحيح حيث أن الوضع الفلكي يساعدك تثبت وجودك وتحقق نجاحات في عملك، لذا عليك أن تجتهد لتحقق كل ما تريد في عملك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

اليوم مناسب لتحقيق ما تريد، حيث إن القمر في منزل الحب، وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك، وهي فرصتك لكي تجد شريك حياتك، واذا كنت مرتبط أو متزوج فمتوقع ان يكون اليوم فرصة مناسبة لقضاء أوقات سعيدة مع أصدقائك وأحبائك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

مولود برج الثور يتسم بالكرم فهو يتسم بكرمه وسخائه الشديد مع كل من حوله، كما أنه متفاني بدرجة كبيرة في عمله فهو مجتهد ويستغل اجتهاده لتحقيق كل ما يريد في عمله، والنجاح في حياته المهنية، كما انه واقعي فهو يفضل التعامل مع الحقائق وليس الخيال.

كما أنه يتسم بطيبة القلب فهو يحب رعاية المقربين منه ومعاملتهم بشكل جيد، وهو منظم فهو يكره العشوائية وعدم الترتيب ولديه قدرة كبيرة على وضع خطط ناجحة في حياته المهنية والعاطفية، وعلى الجانب الآخر فهو يميل للغيرة من الآخرين في حال امتلاكهم أموال أكثر منه، وهو من أبرز عيوبه.