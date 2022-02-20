حظك اليوم برج الثور الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تضيع الفرصة

جني أموال وعلاقة جديدة، هكذا كانت توقعات خبراء الأبراج الفلكية لمواليد برج الثور هذا العام، حيث ستحظى خططك بالنجاحات، كما أن هناك العديد من الفرص المثيرة لتحسين نفسك، ويجب على هذا المولود استغلال الفرص حتى تزدهر أعمالك وسيكون لديك مكاسب مالية كبيرة، وأخيرا ستشهد استقراراً في حياتك الاجتماعية والعاطفية.

ويعد برج الثور الذي يحتفل مواليده بأعياد ميلادهم خلال الفترة من 21 أبريل وحتى 20 مايو من الأبراج الفلكية التي يصعب السيطرة عليها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات البرج اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بأن القمر في منزل العمل.. قد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وعاطفيا وعائليا يعدك الفلك بأوقات حلوة مع الأحباب، والوقت مناسب للاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأقارب.

برج الثور والدراما

ويعد برج الثور من الأبراج الدرامية التي تتقن جيداً فن الدراما في رد أفعالها وتصرفاتها، إذ أنه في بعض الأحيان يخرج شغفه عن السيطرة ويميل إلى أن يصبح عدواني مما يجعله من الشخصيات الدرامية وهو ما يجعل علاقته فوضوية ومرهقة وبقدر ما يحاول يبدو أنه لا يستطيع تجاوزها وعندما لا يتمكن من الحصول على الأشياء التي يريدها تسيطر عليه الدراما.

وفي المرتبة الثانية يأتي كل من الحمل وبرج السرطان وبرج الجدي، الذي يصبح دراماتيكي حتى يتمكن من إنجاز عمله أو جعل الآخرين يوافقون على شروطه، كما أنه قد يزرع الفتنة الاجتماعية ليجعل الناس تنظر إليه وتنجذب له حيث يحب أن يكون مركز اهتمام ويسعى دائماً الى سير الأمور على طريقته وعندما لا يحدث ذلك، يظهر ملك الدراما الداخلية الخاصة به.