حظك اليوم برج الثور السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يأتي مولود برج الثور في الترتيب الثاني للأبراج الفلكية، ويبدأ البرج من مواليد 21 أبريل حتى 20 مايو، ورمز البرج هو الثور الذي يرعى الحقل في هدوء أو يحرث، وذلك وفق كتاب فلسفة الأبراج لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وجاءت توقعات البرج اليوم على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة الاهتمام بعملك، حيث أن القمر في منزلك السادس يحفز حركتك، ورغم الضغوط عليك أن تميل للاهتمام بعملك بقدر أكبر وتحاول أن تنظم جهودك لكي تحقق ما تريد، وتصل لمراتب أعلى وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عليك أن تحاول السيطرة على القلق والتوتر، حيث أن ذلك يجعلك مضغوطا وتدخل في مشكلات عديدة مع أحبائك وأصدقائك، لذا عليك أن تتحلى بالهدوء وأن تبقى حذرا في ردود أفعالك لكي تبقى علاقتك جيدة مع أحبائك وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي، اليوم السبت 19 فبراير الحالي.

مواصفات برج الثور

مولود برج الثور يتميز بشخصيته القوية التي تمكنه من السيطرة على جميع الأمور التي تجري من حوله، وأيضا الأشخاص فهو لديه همة كبيرة ومن النادر ما يصاب بالإحباط، وهو يسعى لتحقيق أهدافه بشكل كبير، ويواجه كل التحديات والصعوبات التي تواجهه من اجل تحقيق ذلك.

كما أنه يحب أن يتقن كل عمل يوكل إليه، فهو واثق بقدراته لدرجة قد تصل للغرور، ويتسم مولود برج الثور بالثقة فهو لديه ثقة كبيرة في عمله تجعله يحقق كل طموحاته على الصعيد المهني والمادي، لذا غالبا ما تجد مولود برج الثور قياديا ويأخذ مناصب كبيرة في عمله.