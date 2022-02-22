الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء لوحدتك السكنية

خلال الفترة الماضية قامت وزارة الإسكان بتنفيذ العديد من الوحدات السكنية في جميع أنحاء الجمهورية سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة ، وذلك وذلك لتخفيف الكثافات السكانية في المدن القائمة وتوفير فرص استثمارية جديدة بجانب توفير فرص العمل المتنوعة، حيث يعد القطاع العقاري من القطاعات كثيفة العمالة.

ويتوفر بتلك الوحدات كل الخدمات و المرافق حددت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للوحدات السكنية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، كل الأوراق والمستندات المطلوبة والتي هي كالتالي:-

1. صور محضر الاستلام الخاص الخاص بالوحدة السكنية بشرط أن يكون معتمد من جهاز المدينة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

3. آخر إيصال سداد القسط الخاص بالوحدة السكنية

4. في حالة عدم وجود المالك فإنه لابد من إحضار توكيل أدارة فقط لاتمام الطلب.

5. أخر إيصال مياه.

6. مع سداد قيمة المصروفات الادارية والتي تبلغ 50 جنية.

الإسكان تطرح وحدات الإسكان المتوسط

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عدد من الوحدات الإسكان المتوسط لثلاثة مشاريع وهي «سكن مصر» و«دار مصر» و « جنة» ، في 15 مدينة على مستوى الجمهورية وتلك المدن هي «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط – الشروق - 15 مايو – السادات - برج العرب الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر»، ويستمر حجز تلك الوحدات من الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري حتى 8 مارس المقبل.