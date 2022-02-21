«الأعلى للإعلام» يوقع بروتوكولا لاستكتاب كبار صحفيي مصر في جرائد الأردن

وقع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الأردن، بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، في ختام أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، حيث شهد التوقيع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

أهداف البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير والسوشيال ميديا وتنظيم ورش عمل في البلدين، وتضمين مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتيّة في الدورات التدريبية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة لمجابهة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتبادل الخبرات الإعلامية وكذلك التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام بالبلدين.

كما يهدف البروتوكول، إلى تكليف ممثلين من هيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، بالتواصل بهدف تعزيز وتكثيف المواكبة الإعلامية لأبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والمناسبات التي يشهدها البلدين في أبرز وسائل الإعلام الأردنية والمصرية، وإيجاد الآلية المناسبة لتبادل المحتوى «المكتوب والمرئي» بشكل سريع وجودة عالية.

استكتاب كبار الصحفيين المصريين في الصحف الأردنية

ويستهدف البروتوكول تنظيم برنامج للزيارات المتبادلة بين الكتاب والإعلاميين من البلدين حتى يكون هناك حوارا مفتوحا بين النخبتين، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي من خلال تبني خطاب إعلامي يؤكد حماية مصالح البلدين وعدم المساس بسيادتهما، وتعزيز التعاون الإعلامي من أجل حل مشكلات الصحافة الورقية، واستكتاب كبار الصحفيين المصريين في الصحف الأردنية للكتابة عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستكتاب كتاب أردنيين للكتابة في صحف مصرية، واستئناف الدورات التدريبية للكوادر الإعلامية والتليفزيونية.

وأيضا يهدف البروتوكول، إلى تطوير التعاون الإعلامي وتسويق ما يحدث في الدولتين من إنجازات على أرض الواقع، والتطور الكبير الذي تشهده مصر والأردن، وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام الرقمي، والتنسيق المتواصل للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة لبحث القضايا الإعلامية المشتركة بين البلدين.

كما يهدف إلى الاتفاق على وجود إنتاج برامجي مشترك، وأعمال درامية تهم المشاهد وتناقش القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام في البلدين، والاتفاق على تنفيذ مشروعات إعلامية مشتركة على أرض الواقع يكون العاملين فيها من البلدين.