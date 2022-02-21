إيهاب نبيل: المبادرات الرئاسية قللت من أعداد المصابين بمرض السكري

أكد الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لوزارة الصحة والسكان، على أن المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في توعية المواطنين بخطورة الأمراض المزمنة، وقللت من ارتفاع معدل الإصابات بهذه الأمراض خلال الفترة الماضية، حيث توعية المواطن تساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمختلف الأمراض.

أهمية المبادرات الرئاسية

وأضاف إيهاب نبيل في تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ عقود وكان هناك عدم وعي من قبل العديد من المواطنين بخطورة مرض السكري، وعدم معرفة الأعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج جراء الإصابة بمرض السكر، لذلك فإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض السارية والمزمنة، قلل من خطورة الإصابة بمرض السكري.

وتابع عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أن توجيه القوافل الطبية لمختلف محافظات الجمهورية وخاصة الأماكن الحدودية وتواجد فرق طبية ليس للكشف فقط بل لتوضيح الآثار الجانبية، الناتجة عن السكر وأعراض الإصابة، ما ساعد كثيرا في تعريف المواطنين بمفاهيم الأمراض السارية وخاصة مرض السكر.

أسباب الإصابة بمرض السكري

وأوضح إيهاب نبيل، أن مرض السكري من الأمراض السارية والتي تنتشر بصورة كبيرة بين مختلف الفئات العمرية، وتنتج الإصابة عادة نتيجة لعدة أسباب يمكن أن تؤثر على صحة المصابين، وهناك بعض العوامل التي تسبب الإصابة، منها عوامل وراثية تكون بسبب الجينات الوراثية، وهناك بعض الإصابات بسبب الأنماط الغذائية الخاطئة، بالإضافة إلى وجود بعض السمنة التي تعد سببا للإصابة بالسكري، ويؤثر السكري على كافة أعضاء الجسم المختلفة مثل «المخ، القلب، الحلق، الأسنان، والأوعية الدموية»، بالإضافة إلى التأثير في الشرايين والأعصاب.

دور المعهد القومي لتوعية المصابين بالسكر

وأشار عميد المعهد القومي للسكر إلى أن التوعية بالمرض السكري بمثابة العلاج الآمن، وتعد التوعية للمصاب بداية لتقليل من مضاعفات المرض، حيث يقوم المعهد القومي للسكر بوضع شاشات عملاقة في المبنى لتوعية المصابين بالطرق الصحيحة للتعامل مع الإصابة، بالإضافة إلى إنتاج أفلام كرتونية لتوعية المصابين بمخاطر العادات السيئة التي تنتج عن استخدام السيئ لبعض الأمور الحياتية لتسبب إصابات جمة للمرض.