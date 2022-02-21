 «الصحة»: نتوسع في إنشاء وحدات علاجية لمصابي السكر في المحافظات

كشف الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية تعتزم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء وحدات علاجية لمصابي السكر بمختلف المستشفيات في المحافظات، تسهيلا عليهم وتمكينا لهم من الحصول على الخدمات العلاجية المختلفة التي يحتاجوها.

وحدات علاجية بالمحافظات

وأضاف إيهاب نبيل في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تقديم مقترح لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بإنشاء وحدات تابعة للمعهد القومي بعدة محافظات مختلفة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المصابين والمحتمل إصابتهم بمرض السكر، حيث تم إنشاء أول وحدة تابعة لمعهد السكر بمستشفى الأحرار بالزقازيق، وكذلك مستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية، بالإضافة إلى مستشفى أحمد ماهر كمرحلة أولى، وهناك مقترحات بالتوسع بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دور المبادرة الرئيسية للكشف عن الأمراض السارية وتحويل بعض الحالات للمعهد القومي للسكر.

مبادرات رئاسية لتوعية بأضرار السكر

وتابع عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أنه منذ عقود وهناك عدم وعي من العديد من المواطنين بخطورة مرض السكري، وعدم معرفة الأعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج عن الإصابة بمرض السكر، ولكن مع إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية، وتوجيه القوافل الطبية لمختلف أنحاء الجمهورية وتواجد فرق طبية ليس للكشف فقط بل لتوضيح الآثار الجانبية الناتجة عن السكر وأعراض الإصابة ما ساعد كثيرا في إثقال المواطنين بمفاهيم الأمراض السارية خاصة السكر.

تحويل الحالات الحرجة لمعهد السكر

وأوضح إيهاب نبيل، أن رغم وجود أكثر من 10 مليون مصاب بالسكر يتوافر العديد من الوحدات في كافة المستشفيات وحدات لعلاجية المصابين بالسكر، أو الخضوع للكشف المبكر للحالات، وهناك بعض الوحدات بالمستشفيات تقوم بتحويل الحالات الحرجة للمعهد القومي للسكر لتوافر كافة الخدمات الطبية والأجهزة الحديثة التي يتم إجراء بعض الحالات الحرجة.