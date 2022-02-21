خدمات طبية لـ 79 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنّ المديرية قدمت الخدمة الطبية لـ 2200 سيدة من الحوامل خلال شهر يناير الماضي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مشيراً إلى فحص 79 ألف و 498 سيدة من الحوامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة.

قياس ضغط الدم والوزن والطول

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أنّ المبادرة تهدف لفحص الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها «الفيروس الكبدي B - مرض الزهري - فيروس نقص المناعة البشري»، بالإضافة لفحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفاً أنّ المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركزا طبيا بجميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

من جهته، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ مديرية الصحة، تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

يشار إلى أنّ مديرية الصحة تدشن قوافل طبية علاجية مجانية لأهالي القري الأكثر احتياجا ويتم الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لجميع المترددين من كافة الأعمار.