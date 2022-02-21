موقع استخراج شهادة ميلاد.. اعرف الخطوات

شهدت محركات البحث، ضغطا كبيرا للبحث عن موقع استخراج شهادة ميلاد، عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لأنها أكثر المستندات الرسمية المطلوبة من جانب المواطنين.

وتقدم بوابة الحكومة المصرية كل الروابط التي تساعد المواطنين على استخراج جميع الأوراق الرسمية التي يحتاجون إليها، وذلك في إطار خدمات الرقمنة الحكومية، التي أتاحتها الحكومة لتسهل على المواطنين عمليات الحصول على كافة الخدمات الحكومية، واستخراج الأوراق والمستندات الرسمية بطرق بسيطة وميسرة على الجميع.

ويستطيع أي مواطن استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا من خلال الخطوات الآتية:

طرق الحصول على شهادة ميلاد

أتاحت وزارة الداخلية لجميع المواطنين الخدمة الإلكترونية لـ استخراج شهاد ميلاد من خلال الدخول على رابط بوابة الحكومة الإلكترونية، ثم يتم اتباع الآتي:

- الضغط على أيقونة موضوعات.

- وبعد ذلك يضغط على الضغط على «طلب الحصول على قيد مميكن».

- بعد ذلك يتم نقلك من خلال الرابط الإلكتروني إلى موقع وزارة الداخلية لخدمة قطاع الأحوال المدنية.

- بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة وثيقة ميلاد.

- ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

- قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة.

- قم بالضغط على تسجيل أو حفظ البيانات.

تسجيل الحساب الجديد على موقع وزارة الداخلية

وتتطلب هذه العملية، ضرورة تسجيل الحساب الجديد على موقع وزارة الداخلية من أجل إدخال بيانات المواطن «الاسم بالكامل، العنوان، الرقم القومي، المحافظة، الجنسية، الوظيفة، رقم الهاتف».

- وضع كلمة المرور المسجلة على الموقع، وبعد ذلك يستقبل المواطن رقم تأكيد لصحة البيانات المسجلة، وأخيرا يتم تسجيل الحساب الجديد.

- بعد ذلك يتم الضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد من خانة «الخدمات»، ويتم تحديد عدد الوثائق المطلوبة.

- يتم استيفاء البيانات الخاصة بالشهادة المطلوبة، وتحدد فيها صلة القرابة.

- تسجيل بيانات مقدم الطلب الذي يقوم باستلام الشهادة.