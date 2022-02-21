تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. تدمير «مركز روسي» ومقتل 5 متسللين

أجواء حرب حقيقية تعيشها الحدود الروسية الأوكرانية، إذ تصاعدت وتيرة الهجوم، بعد أن أعلن الجيش الروسي، اليوم، إحباط عملية انتهاك حدوده بواسطة مجموعة تعرف باسم «التخريبية»، جاءت من الأراضي الأوكرانية، ومقتل 5 متسللين على يد القوات الروسية.

أوكرانيا تدمر مركز أمني روسي على الحدود

وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية، أنّ مركزا حدوديا تابعا لها، جرى تدميره بالكامل، نتيجة قذيفة أطلقها الجيش الأوكراني، في أحدث تطورات أزمة أوكرانيا وروسيا، وقالت السلطات الروسية، إن القذيقة الأوكرانية، دمرت مركزا لحرس الحدود في منطقة روستوف، الذي يبعد فقط 15 مترا عن الحدود بين الجارتين.

دمار المبنى ولا إصابات

ونشرت وسائل إعلام روسية، مقاطع فيديو تظهر المركز الأمني، أصبح ركاما جرّاء القصف على البناية، ورغم الضرر الكبير الذي لحق بالمبنى، لم يجرِ الإعلان عن وقوع أي إصابات أو أضرار في العاملين بالمركز أو محيطه.

نفي أوكراني بالقصف على المبنى

نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في «كراماتورس»، أن تكون القوات الأوكرانية، استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفًا إدعاء موسكو بأنه «معلومات مضللة».

توقع أمريكي بغزو روسي وشيك على أوكرانيا

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن غزو روسيا لأوكرانيا بات وشيكا، ويمكن أن يحدث في الساعات أو الأيام المقبلة، وذلك وفقاً للمناوشات المستمرة منذ نحو أسبوع على الحدود بين الدولتين، اللتين تشهدان توتراً كبيراً منذ نحو شهر.

وخلال الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة الاشتباكات، بين الانفصالين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، وهما لوهانسك ودونيتسك الواقعتان في منطقة دونباس من جهة وبين الجيش الأوكراني من جهة أخرى.