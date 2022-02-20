مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف شركة المياه.. والاستعلام عن رقم الطلب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مواعيد اختبارات المتقدمين للوظائف التخصصية للمؤهلات العليا «مهندس وأخصائي سلامة وصحة مهنية وكيميائي مياه»، وللوظائف الفنية والمكتبية للمؤهلات المتوسطة «فني وكاتب ومدخل بيانات»، إضافة إلى الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة «سائق- عامل تشغيل- سباك- ومعاون خدمة، وحارس»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، لشغل الوظائف المذكورة طبقا لاحتياجات مشروعات «حياه كريمة» بالمنطقة الجنوبية، والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، الكائنة بمنطقة عبد القادر بنظام التعاقد.

مواعيد الاختبارات وطباعة الاستمارات

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يمكن للمتقدمين الآن الاستعلام عن مواعيد الاختبارات وطباعة استمارة رقم (1/ج)، التي ستظهر بعد الاستعلام والحضور في المكان والموعد المحدد، مع مراعاة الالتزام بكافة التعليمات المرفقة بالاستمارة من خلال الموقع الرسمى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية أو عن طريق الرابط التالي المباشر.

الاستعلام عن رقم الطلب برقم الموبايل والرقم القومي

وأشارت أيضا إلى إمكانية الاستعلام عن رقم الطلب بواسطة رقم الموبايل، والرقم القومي لمن لم يتذكر رقم الطلب، عن طريق رابط «نسيت رقم الطلب»، موضحا أنه يراعى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عند الحضور للاختبارات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف

وحددت الشركة الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- من المقيمين بمحافظة الإسكندرية، أقسام «برج العرب- العامرية» فقط، والوحدات التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة «شمال التحرير- رأس الترعة- الشعراوي»، وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي السارية، والصادرة قبل تاريخ الإعلان.

- أن يكون المؤهل الدراسي الجامعي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية: «سنة للوظائف التخصصية- سنة ونصف لحمله المؤهلات فوق المتوسطة- 3 سنوات للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة»، أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد كمسوغ للتعيين.

- بالنسبه لوظائف المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة، يشترط ألا يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أعلى من المطلوب.